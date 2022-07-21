Про це повідомив речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук у телеграмі.

За повідомленням речника ОВА, ніч в місті та області пройшла без обстрілів, однак є висока ймовірність ураження ракетами з ворожих кораблів у Чорному морі.

"НІч в Одесі та області пройшла без сигналів повітряної тривоги та обстрілів... Знову в Чорному морі є кораблі-ракетоносці... ймовірність нанесення ракетних ударів залишається дуже високою", - зазначив Братчук.

Також Братчук повідомив, що росіяни намагаються активізувати повітряну розвідку, українські військові мають успіхи, про які поки не розголошується.

"У наших військових є успіхи, про які більш детально повідомимо пізніше. Нехай наші війська закріплюються і продовжують свою роботу, а ми не заважаємо і не тиснемо інформаційно", - сказав він.

У ОВА попереджають, що за співпрацю з російськими окупантами буде суворе покарання.

"Також в Одеській області продовжується контрдиверсійна операція. Є знову затримані люди, які пішли на співпрацю з ворогом... Кожен зрадник і кожен ворог буде покараний", - додав він.

Речник ОВА нагадав, що відвідувати пляжі та купатися у морі наразі заборонено, оскільки все заміновано.

"Я нагадую, що треба дотримуватися правил, не відвідувати пляжів і наше Чорноморське узбережжя, а також не купатися у морі... Збережіть себе та своє життя. Все заміновано, купатися будемо після перемоги. Не забувайте також про те, що ворожі міни виносить на берег", - попередив Братчук.

Раніше повідомлялося, що від російського удару в Одеській області постраждав склад.

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