Ворог намагається дистанційно мінувати район зернового коридору в Чорному морі, - Гуменюк

Про це повідомила начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України, капітан першого рангу Наталя Гуменюк в етері телеканалу "Еспресо".

"За минулу добу в повітрі Херсонської області і Одещини було зафіксовано скид понад 35 засобів повітряного ураження. Мова йде про керовані авіабомби, ракети повітряного базування і невідомі вибухові пристрої, які ворог прилаштовує в Чорне море вздовж функціонування гуманітарного коридору. Терор ворога триває всюди:в повітрі, на суші і на морі", - розповіла Гуменюк.

За її словами, керовані авіабомби спрямовуються на відстань 50-60 км. Тобто самі літаки не наближаються, вони випускають керовані авіабомби.

"Якщо згадати що острів Зміїний це Одещина, то можна стверджувати що і по Одещині також це відбувається. Територіальне море навколо острова це теж Одещина. Крім того, ворог намагається з таких літаків тактичної авіації скидати невідомі, поки що нам, але очевидно вибухові пристрої або предмети, які можуть бути донними мінами, які потрапляючи у воду, являють собою додаткову небезпеку", - підкреслила Гуменюк.

Оскільки море і так заміновано, керовані авіабомби могли спричиняти вибухи і додаткову детонацію тих мін, які потрапили в зону дії вибухової хвилі, адже вони неймовірно чутливі. Місце знаходження цих мін змінюється, оскільки вони зривались зі своїх кріплень і вільно дрейфують у водному просторі. Але Сили оборони забезпечують безпеку функціонування гуманітарного коридору в Чорному морі і саме тому судноплавці продовжують довіряти Україні, як відповідальній морській державі.

Капітан першого рангу розповіла про оперативну обстановку на лінії фронту. Вона зазначила, що зараз на півдні відбувається напружена операція, пов'язана з активністю ворога в повітрі та результативною контрбатарейною боротьбою ЗСУ по лівому берегу.

"ЗСУ знищують потенціал ворога. За минулу добу понад 80 окупантів знищено, більше 20 артилерійських гармат, три реактивні системи залпового вогню, танк, човен і 10 одиниць автобронетанкової техніки. Знищено безпілотний літальний апарат типу "Орлан". Це говорить про те, що ворог не тільки завдає ударів, а й збирає інформацію для подальшого розвитку бойових подій", - резюмувала Гуменюк.