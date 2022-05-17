English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Ворог намагається відновити наступ на Слов’янському напрямку та проводить на місці знищення десантного катера у Чорному морі підйомно-рятувальні роботи, - Генштаб ЗСУ

Ворог намагається відновити наступ на Слов’янському напрямку та проводить на місці знищення десантного катера у Чорному морі підйомно-рятувальні роботи, - Генштаб ЗСУ

17 травня, 2022 вiвторок
07:17
війна з Росією окупанти

Противник не припиняє ведення наступальних дій у Східній операційній зоні. Основні зусилля ворог зосередив на Донецькому напрямку

Про це у фейсбук передає Генштаб ЗСУ.

Зазначається, що авіація противника здійснювала ураження об’єктів цивільної та військової інфраструктури у Східній операційній зоні та промислових об’єктів у глибині території України.

На Волинському та Поліському напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала, продовжує зберігатися загроза завдання з території Республіки Білорусь ракетно-авіаційних ударів по інфраструктурних об’єктах України.

На Сіверському напрямку противник продовжує здійснювати посилену охорону ділянки українсько-російського кордону. В районі населеного пункту Білокопитове Сумської області ворог здійснив мінометний обстріл підрозділів Державної прикордонної служби України.

На Слобожанському напрямку противник зосереджує основні зусилля на стримуванні наступу підрозділів Сил оборони.

На Харківському напрямку основні зусилля ворог зосереджує на утриманні займаних позицій та недопущенні просування наших військ. На Слов’янському напрямку - здійснює доукомплектування та поповнення втрат, намагається відновити наступ.

На Донецькому напрямку ворог продовжує обстріли з мінометів, ствольної артилерії, реактивних систем залпового вогню та застосовує авіацію.

На Лиманському напрямку противник вів наступальні дії в районі населеного пункту Дробишеве. Посилює угруповання військ.

На Сєвєродонецькому напрямку, в районі населеного пункту Сиротине, в ході бойових дій ворог зазнав втрат та відійшов.

На Бахмутському напрямку противник вів бойові дії в напрямку населеного пункту Вискрива, успіху не мав. На Авдіївському напрямку окупанти вели бойові дії в напрямку населеного пункту Кам’янка, успіху також не мали. На Курахівському напрямку противник вів наступ у напрямку населеного пункту Вугледар, успіху не мав.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог активних бойових дій не проводив. Здійснював вогневе ураження цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Кам’янське, Оріхів, Новосілка та Гуляйполе.

На Південнобузькому напрямку підрозділи противника активних бойових дій не проводили, обстрілювали наші підрозділи із ствольної артилерії та мінометів у районах населених пунктів Лимани, Таврійське, Трудолюбівка і Осокорівка.

На Бессарабському напрямку, внаслідок ракетного удару із російських літаків стратегічної авіації, в Білгород-Дністровському районі Одеської області уражено об’єкти цивільної інфраструктури, зруйновані приватні будівлі.

В акваторії Чорного моря, в районі острова Зміїний, відзначено ведення підйомно-рятувальних робіт на місці знищення російського десантного катера.

За попередню добу, 16 травня, підрозділи протиповітряної оборони Сухопутних військ та Повітряних сил вразили п’ять повітряних цілей: літак Су-25, три БпЛА оперативно-тактичного рівня та крилату ракету.

"Ударна авіація повітряних сил на визначених напрямках продовжувала завдавати противнику вогневі удари з повітря та підтримувати бойові дії підрозділів наших військ. На Донецькому та Луганському напрямках за минулу добу відбито одинадцять атак ворога, знищено п’ять танків, один зенітно-ракетний комплекс "Тор", шість артилерійських систем, дванадцять одиниць бойової броньованої техніки та один автомобіль противника", - йдеться в повідомленні.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Росія
Харків
Луганська область
Донецька область
Донбас
Чорне море
Чернівецька область
Волинь
Сумська область
окупанти
Генштаб
війна
новини Сум
новини Донбасу
новини Волині
новини Харківщини
Генштаб ЗСУ
Зміїний острів
Читайте також:
На фото: Ігор Тацюра, ЗСУ, Сили Тро Тероборона
15 травня, 2022 неділя
Зеленський змінив командувача сил Тероборони ЗСУ
Путін
15 травня, 2022 неділя
Путін хоче захопити не лише Україну: Фінляндія і Швеція також в небезпеці, - чеський журналіст Соукуп
Бен Ходжес
15 травня, 2022 неділя
У Росії вважають реальним сценарій капітуляції у війні з Україною, - американський генерал Ходжес
Київ
+9°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 31.43
    Купівля 31.43
    Продаж 32.04
  • EUR
    Купівля 32.58
    Продаж 33.27
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, вiвторок
17 травня
07:47
російські військові окупанти
Росія утимує в Україні 106 оперативних батальйонно-тактичних груп, – Пентагон
06:56
російські сурогати
Аналоги CoolCola, Fancy та Street. У Росії створили сурогати відомих напоїв із "впізнаваним смаком"
06:41
В Іспанії зіткнулися вантажний і пасажирський потяги: одна людина загинула, 85 постраждали
06:26
потяги
УЗ оголосила розклад додаткових евакуаційних потягів на 17 травня
06:00
фінляндія швеція нато
"Зробимо все необхідне щоб допомогти". Латвія, Литва та Естонія підтримали рішення Фінляндії та Швеції вступити у НАТО
05:43
Запорізька АЕС
Окупанти планують за допомогою "референдуму" загарбати Запорізьку АЕС
05:28
розбита російська техніка
Минулої доби українські війська на Сході знищили майже 180 окупантів та близько 30 одиниць техніки
05:03
Сенат США
Сенат США під час попереднього голосування схвалив пакет допомоги Україні на $40 млрд
04:47
зерно хліб пшениця елеватор
Євросоюз допоможе Україні експортувати заблоковане Росією зерно залізницею, - Боррель
04:24
Індія передумала купувати у Росії 10 вертольотів, вартістю понад $500 млн, - Defense News
04:02
Косово
Косово приєднується до санкцій Євросоюзу проти Росії та Білорусі
03:40
США
США готові виділити $11 млрд для уникнення глобального голоду, викликаного агресією Росії щодо України
03:16
Біля Чорнобаївки знищено склад пально-мастильних матеріалів та близько 30 окупантів, – ОК "Південь"
02:53
Зеленський
Зеленський наголосив очільникам ЄС, що нафтове ембарго в інтересах не тільки України, а й усієї Європи
02:31
збили ворожий літак
Впродовж 16 травня знищено 5 повітряних цілей росіян, зокрема літак Су-25, та пункт управління БТГ
02:09
знищена ворожа техніка
Минулої доби захисники Донбасу відбили 11 атак ворога, знищили 25 одиниць техніки та 1 літак
00:53
Оновлено
повітряна тривога
Російська авіація здійснила ракетний удар по Львівщині, ймовірно, з території Білорусі. Працювала ППО. Вибухи підтверджено в Яворівському районі
00:30
Ексклюзив
Путін Лукашенко
Путін та Лукашенко ведуть перемовини про побудову військової бази за 50 км від білорусько-українського кордону, - Згурець
00:17
Оновлено
evakuacia_Azov
З Азовсталі евакуювали 264 військовослужбовці в окуповані Новоазовськ та Оленівку. Їх мають обміняти
2022, понедiлок
16 травня
23:47
Азовсталь
З Азовсталі виїхали 10 автобусів із захисниками комбінату, - Reuters
23:23
Ексклюзив
фінляндія швеція нато
Росія не зможе відповісти на розширення НАТО, - експерт-міжнародник Куса
23:15
Ганна Маляр
ЗСУ на дають росіянам просуватись углиб території на сході України, - Маляр
23:15
Аналітика
Сергій Згурець
У наступні тижні основні зусилля РФ будуть сконцентровані на оточенні Сєвєродонецька та Лисичанська. Колонка Сергія Згурця
23:11
Антоніу Гутерреш
Генсек ООН закликає Росію відкрити українські порти для експорту зерна, обіцяючи натомість лобіювання пом'якшення санкцій, - The Wall Street Journal
22:51
Netflix
Netflix працює над шостим сезоном серіалу "Чорне дзеркало", - Variety
22:47
Путін
"Час не настав". Путін не готовий до переговорів із Зеленським, - заступник глави ОПУ
22:33
Центр для українських біженців у Нідерландах
Влада Нідерландів змушена вдаватися "до примусу" муніципалітетів, які негостинно приймають українських біженців
22:31
16 травня РФ вбила 9 цивільних українців на Донеччині, - Кириленко
22:09
Музей Горького на Полтавщині
На Полтавщині декомунізували музей Горького та його погруддя
22:08
На Київщині знайшли поховання людей, яких вбили росіяни - там було три тіла
21:52
Сербія
Умовою вступу Сербії до ЄС буде приєднання до санкцій проти Росії, - очільник європейської дипломатії
21:46
Реджеп Таїп Ердоган
Ердоган підтвердив, що Туреччина блокуватиме вступ Фінляндії та Швеції до НАТО
21:37
Зеленський
Україна з партнерами намагається створити прецедент покарання агресора, - Зеленський
21:25
Жозеп Боррель
Глави МЗС Євросоюзу не змогли узгодити шостий пакет санкцій проти Росії – Жозеп Боррель
21:15
Дмитро Кулеба
Жодна країна відкрито не виступила проти надання статусу кандидата в ЄС Україні в червні, - Кулеба
20:53
Адмірал Тоні Радакін
Україна перебуває на фронтовій лінії захисту глобальних правил і глобальних цінностей, - начальник штабу оборони Великої Британії
20:49
Зеленський
Зеленський закликав МВФ прискорити фінансову допомогу Україні
20:38
БПЛА H10 Poseidon Mk II
Десантники матимуть "крила". Волонтери збирають кошти для придбання дорогих безпілотників
20:30
Генштаб ЗСУ, війна з Росією
Окупанти посилюються спецпризначенцями і ППО на Слобожанському напрямку та готують до наступу підрозділи під Ізюмом, - Генштаб ЗСУ
20:16
Саміт ОДКБ у Москві, 16 травня 2022 року
Саміт ОДКБ продемонстрував ізоляцію Путіна, - The New York Times
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV