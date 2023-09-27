Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Війна з Росією Ворог нарощує мінно-вибухові загородження на Бахмутському напрямку, — Генштаб

Ворог нарощує мінно-вибухові загородження на Бахмутському напрямку, — Генштаб

27 вересня, 2023 середа
20:03
Війна з Росією

На Бахмутському напрямку ЗСУ успішно відбили атаку противника в районі Григорівки Донецької області, ворог і надалі нарощує мінно-вибухові загородження

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу за 27 вересня.

Авіація ЗСУ завдала 7 ударів по районах зосередження ворога

Також, нашими захисниками було знищено 2 розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Своєю чергою підрозділами ракетних військ нанесено ураження по зенітно-ракетному комплексу С-300 та 6 артилерійських засобах противника.

Росіяни за день завдали 44 авіаударів по території України

Окрім того, ворог здійснив 27 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки, лікарня та інша цивільна інфраструктура.

На основних ділянках фронту протягом доби відбулось 14 бойових зіткнень

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил Білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

На інших напрямках ситуація така:

  • На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, продовжує обстріли населених пунктів з території рф, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Ворог завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Попівка Чернігівської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали 25 населених пунктів, серед них Тур’я Чернігівської області; Хлібороб, Чернацьке, Рудак, Рожковичі, Яструбщина Сумської області та Одноробівка, Глибоке, Стариця, Гатище Харківської області.
  • На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційних ударів біля Бологівки, Кругляківки Харківської області та Новоселівського Луганської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Кислівка Берестове Харківської області.
  • На Лиманському напрямку від авіаційних ударів ворога постраждали Надія, Новоєгорівка, Невське Луганської області та Сіверськ, Спірне, Веселе Донецької області. Окупанти обстріляли з артилерії та мінометів понад 10 населених пунктів, серед них Невське, Білогорівка Луганської області та Спірне, Роздолівка, Донецької області.
  • На Бахмутському напрямку ворог завдав авіаційних ударів біля Андріївки, Костянтинівки, Північного, Торецька Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 15 населених пунктів, зокрема Миколаївка, Маркове, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка та Курдюмівка Донецької області.
  • На Авдіївському напрямку загарбники завдали авіаційних ударів неподалік Авдіївки та Водяного Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, серед них Новобахмутівка, Новокалинове, Степове, Авдіївка, Сєверне та Первомайське Донецької області.
  • На Мар’їнському напрямку протягом доби наші захисники успішно відбили 8 атак ворога безпосередньо в районі Мар’їнки Донецької області. Противник завдав авіаційного удару поблизу Новомихайлівки Донецької області. Під вогнем окупантів перебувало близько 10 населених пунктів, зокрема, Красногорівка, Олександропіль, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка, Катеринівка Донецької області.
  • На Шахтарському напрямку наші захисники успішно відбили атаку противника в районі Рівнополя Донецької області. Ворог завдав авіаційних ударів біля Урожайного та Старомайорського Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, серед яких Богоявленка, Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Благодатне, Урожайне Донецької області.
  • На Запорізькому напрямку ворог завдав авіаційного удару неподалік Новоданилівки Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, зокрема, Чарівне, Роботине, Малі Щербаки, Кам’янське, Плавні Запорізької області та Нікополь Дніпропетровської області. 
  • На Херсонському напрямку противник завдав авіаційних ударів в біля Миколаївки, Бургунки та Ольгівки Херсонської області. Ворожих артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них місто Херсон, Антонівка, Дніпровське, Широка Балка Херсонської області.

Водночас Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. 

  • Начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк зазначила, що після знищення штабу ЧФ РФ спостерігається затишшя військово-морської діяльності ворога.
Луганщина
ЗСУ
Донеччина
Бахмут
втрати окупантів
Контрнаступ ЗСУ
Читайте також:
26 вересня, 2023 вiвторок
"Мати не реагувала": затримано мешканця Дніпропетровщини, який ґвалтував своїх трьох дітей
25 вересня, 2023 понедiлок
Розслідування щодо Коломойського: у ЦПК заявили про ознаки зрежисованого характеру справи від СБУ
26 вересня, 2023 вiвторок
Дощі та прохолода чекають на українців: синоптик Наталка Діденко розповіла коли саме
Київ
+17°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.5
    Купівля 37.5
    Продаж 38.21
  • EUR
    Купівля 39.98
    Продаж 40.95
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, середа
27 вересня
20:58
Рефат Чубаров
Наступний удар треба робити по Москві: ми на це здатні, - Рефат Чубаров 
20:33
Александер Чеферін
УЄФА повертає російські юніорські команди до змагань: як реагує світ
20:32
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
На лінії Куп'янськ - Сватове - Кремінна окупанти перебазовуються: ЗСУ стримують спробу ворога просуватися. Колонка Сергія Згурця
20:23
Оновлено
Кубок України
"Динамо" сенсаційно вилетіло з Кубка України. Розклад і результати усіх матчів 1/8 фіналу
20:21
справа Шеремета
Справу про вбивство Шеремета почали розглядати спочатку
20:16
Українська ППО
Над Миколаєвом збили російський безпілотник
20:12
Ексклюзив
гривня долар
Економіст пояснив, що може вплинути на зміну курсу валют
20:02
OPINION
Костянтин Москалець
Миколі Рябчуку – 70
20:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 581-го дня війни: командувач Тарнавський анонсував добрі новини з Таврії, а окупанти готуються до оборони у Криму
19:19
В Ірландії вилучили рекордну партію кокаїну вагою понад 2 тонни
18:55
Ексклюзив
Олег Синютка
"Влада хоче створити новий корупційний казан": нардеп Синютка про ситуацію з "військовим" ПДФО
18:52
Вимушені переселенці
РФ запустила фейк, що у Франції українських біженців погнали з прихистку заради африканських нелегалів
18:47
Оновлено
Кабмін
Кабмін призначив нових заступників міністра оборони України
18:44
Прем’єр-міністр Румунії Марчел Чолаку
Заборона на експорт зерна була б знаком, що ми не хочемо допомагати Україні, — прем'єр Румунії
18:38
Донеччина
Армія РФ атакувала Донеччину: загинула людина, 4 отримали поранення
18:24
Верховна Рада
Заміна Шуфричу: громадськість вимагає призначити нового голову Комітету з питань свободи слова
18:20
Михайло Романчук
"Дуже прикро, що люди перестали помічати вчинки, які роблять українці, не перебуваючи на фронті", - плавець Романчук
18:18
вугілля порт
Польська опозиція: в країну завозять вугілля з РФ попри ембарго
17:50
ЗАЕС
Росіяни можуть створити умови для ядерного інциденту після деокупації ЗАЕС, - Галущенко
17:43
Міноборони
У Міноборони розповіли, чи нарощуватимуть темпи мобілізації в Україні
17:41
Росіяни підготували вогневі позиції на пляжах Євпаторії
Росіяни підготували вогневі позиції на пляжах Євпаторії, - партизани
17:34
АЗК Glusco
Мережа АЗС, що належала Медведчуку, перейшла в управління Укрнафти
17:23
Ексклюзив
У Харкові проводять антитерористичну операцію: депутат райради розповів деталі
17:21
ДТП на Київщині
На Київщині в ДТП загинуло немовля та його батьки
17:19
OPINION
Олексій Мустафін
Доконані факти
17:17
суд
Колаборант, який грабував місцевих жителів під виглядом обшуків, отримав 13 років ув'язнення
17:11
окупанти
В'язати сітки та робити окопні свічки: в РФ пропонують ввести у школах уроки для підтримки війни
17:02
Інфографіка
Ціни на комунальні послуги
Комунальні платежі. Пояснюємо, якими будуть тарифи на світло, воду і газ з 1 жовтня
16:54
зерно, пшениця, комбайн
Зернові розбіжності з країнами ЄС: Україна назвала умову відкликання позовів до СОТ
16:53
С-300
Парламент Болгарії підтримав надання Україні непридатних для експлуатації ракет С-300
16:46
США Ізраїль
Сполучені Штати допустили Ізраїль до програми безвізового режиму
16:33
Снаряди 155-мм
Міноборони отримало від спецімпортера "Прогрес" польські снаряди за завищеними цінами: втрати можуть становити $1 млрд, - Цензор.НЕТ
15:59
Дмитро Вєдєнєєв
Інститут українознавства обрав заступником голови Вєдєнєєва. Ексочільник УІНП В’ятрович назвав призначення неприпустимим
15:47
Пенні Пріцкер
США розпочали роботу над передачею активів РФ Україні, - спецпредставниця Байдена
15:47
Оновлено
Нагірний Карабах
До Вірменії з Нагірного Карабаху виїхало понад 47 тис. біженців
15:33
Кая Каллас
Прем’єрка Естонії закликала країни НАТО збільшити витрати на оборону за прикладом своєї країни
15:30
Гостомель
ФРН розслідує воєнні злочини РФ у Гостомелі, де постраждав їхній громадянин
15:29
Ексклюзив
"Навряд чи ворог зможе досягти більшого ефекту, ніж торік": військовий експерт Мусієнко про інтенсивність ракетних атак РФ на Україну
15:26
У Броварах викрили суддю, який вимагав $4 тис. за "правильне вирішення питання"
15:26
Ексклюзив
В ЗСУ повідомили про загострення ситуації на Авдіївському напрямку
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV