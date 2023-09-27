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Ексклюзив

Гуменюк розповіла, як знищення штабу ЧФ РФ вплинуло на військово-морську діяльність ворога

27 вересня, 2023 середа
08:22
Війна з Росією Севастополь, штаб чорноморського флоту РФ

Начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк зазначила, що після знищення штабу ЧФ РФ спостерігається затишшя військово-морської діяльності ворога

Про це вона сказала в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Очевидно, що є певний сумбур у керівництві після знищення штабу ЧФ РФ. Тому що використання ракетоносіїв було безсистемним і безглуздим. Вони виходили, заходили, маневрували незрозумілими маршрутами з невиправданою витратою палива, без реалізації задач. Нарощували присутність кораблів, корегували, заміняли один одного, тобто демонстрували готовність. Але все ж таки були застосовані для переконання, що керування існує, що керівництво на місці й флот може бути боєздатним", - зауважила Гуменюк.

За її словами, можна констатувати, що спостерігається затишшя військово-морської діяльності ворога.

"Кораблі зараз більше ховаються, вишукуючи для себе безпекові місця для базування й перебування у Чорному морі. А проведення навчань, які обов'язкові для підтримання боєздатності флоту, ми не спостерігаємо", - підкреслила Гуменюк. 

  • 22 вересня у тимчасово окупованому Криму пролунали потужні вибухи. У Збройних силах України підтвердили ураження штабу Чорноморського флоту РФ у Севастополі.
  • Очільник ГУР Кирило Буданов повідомив, що в результаті атаки України на штаб Чорноморського флоту Росії в Севастополі загинули щонайменше 9 осіб, поранення отримали 16. Серед них — російські генерали. Також у цьому коментарі він відмовився називати ,якою ракетою було вражено ворожий об'єкт.
  • Під час атаки на штаб Чорноморського флоту було використано ракети Storm Shadow, які Україні надала Велика Британія
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