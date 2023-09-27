Гуменюк розповіла, як знищення штабу ЧФ РФ вплинуло на військово-морську діяльність ворога

Про це вона сказала в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Очевидно, що є певний сумбур у керівництві після знищення штабу ЧФ РФ. Тому що використання ракетоносіїв було безсистемним і безглуздим. Вони виходили, заходили, маневрували незрозумілими маршрутами з невиправданою витратою палива, без реалізації задач. Нарощували присутність кораблів, корегували, заміняли один одного, тобто демонстрували готовність. Але все ж таки були застосовані для переконання, що керування існує, що керівництво на місці й флот може бути боєздатним", - зауважила Гуменюк.

За її словами, можна констатувати, що спостерігається затишшя військово-морської діяльності ворога.

"Кораблі зараз більше ховаються, вишукуючи для себе безпекові місця для базування й перебування у Чорному морі. А проведення навчань, які обов'язкові для підтримання боєздатності флоту, ми не спостерігаємо", - підкреслила Гуменюк.