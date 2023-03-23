Про це інформує Херсонська ОВА.

Армія РФ завдала удару по Бериславу. Російські боєприпаси влучили по території парку та церкви.

Також унаслідок обстрілів частково зруйнована адміністративна будівля, ворог поцілив у житловий будинок, краєзнавчий музей та місцеву редакцію газети.

Повідомляється, що серед мирного населення ніхто не постраждав.

"Центр міста на Херсонщині, ще зранку гарний і затишний, понівечений підступним ударом російських військ, котрі безжально нищать наш рідний край", - пише пресслужба.