Ворог обстріляв Берислав на Херсонщині: частково зруйнована адмінбудівля та пошкоджені музей і парк
Удень 23 березня російські війська обстріляли місто Берислав Херсонської області. Унаслідок цього частково зруйнована адмінбудівля та пошкоджені музей і парк
Про це інформує Херсонська ОВА.
Армія РФ завдала удару по Бериславу. Російські боєприпаси влучили по території парку та церкви.
Також унаслідок обстрілів частково зруйнована адміністративна будівля, ворог поцілив у житловий будинок, краєзнавчий музей та місцеву редакцію газети.
Повідомляється, що серед мирного населення ніхто не постраждав.
"Центр міста на Херсонщині, ще зранку гарний і затишний, понівечений підступним ударом російських військ, котрі безжально нищать наш рідний край", - пише пресслужба.
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