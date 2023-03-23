Упродовж доби РФ випустила по Херсонщині 319 снарядів, є загиблий та двоє поранених

Про це поінформувала Херсонська ОВА в телеграмі.

"Російські загарбники 54 рази атакували мирні населені пункти Херсонщини. Випустили 319 снарядів з мінометів, РСЗВ, артилерії, танків та безпілотників", - ствердили в адміністрації.

Так, Херсон опинився під ворожим вогнем 5 разів, пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки.

Від російської збройної агресії загинув мирний мешканець, ще двоє цивільних дістали поранення.