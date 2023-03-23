Упродовж доби РФ випустила по Херсонщині 319 снарядів, є загиблий та двоє поранених
За добу 22 березня російська армія гатила по Херсонщині 319 снарядами, під вогнем опинилися приватні й багатоквартирні будинки: є загиблий та двоє поранених
Про це поінформувала Херсонська ОВА в телеграмі.
"Російські загарбники 54 рази атакували мирні населені пункти Херсонщини. Випустили 319 снарядів з мінометів, РСЗВ, артилерії, танків та безпілотників", - ствердили в адміністрації.
Так, Херсон опинився під ворожим вогнем 5 разів, пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки.
Від російської збройної агресії загинув мирний мешканець, ще двоє цивільних дістали поранення.
- Нагадаємо, ранком Генштаб звітував, що минулої доби Росія завдала ракетний та 48 авіаційних ударів, зокрема по Запоріжжю, Київщині та Житомирщині.
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