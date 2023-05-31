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Ворог обстріляв Харківщину: є влучання у приватні будинки, загинув чоловік

31 травня, 2023 середа
17:20
Війна з Росією зруйнована будівля, Вовчанск

У середу, 31 травня, російські загарбники завдали удару по місту Вовчанськ Харківської області

Про це повідомляє Харківська ОВА.

"Ворог продовжує обстрілювати наші прикордонні та прифронтові міста. Сьогодні знову під вогнем м. Вовчанськ. На жаль, є влучання у приватні будинки", - заявив голова ОВА Олег Синєгубов.

Внаслідок обстрілу загинув 60-річний цивільний чоловік, ще 1 людина зазнала поранення.

На місці працюють усі екстрені служби, інформація уточнюється.

  • Російська диверсійно-розвідувальна група 30 травня намагалась зайти з РФ на Харківщину, але зазнала втрат і була змушена відступити.
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