Ворог обстріляв Харківщину: є влучання у приватні будинки, загинув чоловік

Про це повідомляє Харківська ОВА.

"Ворог продовжує обстрілювати наші прикордонні та прифронтові міста. Сьогодні знову під вогнем м. Вовчанськ. На жаль, є влучання у приватні будинки", - заявив голова ОВА Олег Синєгубов.

Внаслідок обстрілу загинув 60-річний цивільний чоловік, ще 1 людина зазнала поранення.

На місці працюють усі екстрені служби, інформація уточнюється.