Ворог обстріляв Харківщину: є влучання у приватні будинки, загинув чоловік
У середу, 31 травня, російські загарбники завдали удару по місту Вовчанськ Харківської області
Про це повідомляє Харківська ОВА.
"Ворог продовжує обстрілювати наші прикордонні та прифронтові міста. Сьогодні знову під вогнем м. Вовчанськ. На жаль, є влучання у приватні будинки", - заявив голова ОВА Олег Синєгубов.
Внаслідок обстрілу загинув 60-річний цивільний чоловік, ще 1 людина зазнала поранення.
На місці працюють усі екстрені служби, інформація уточнюється.
- Російська диверсійно-розвідувальна група 30 травня намагалась зайти з РФ на Харківщину, але зазнала втрат і була змушена відступити.
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