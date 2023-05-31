Ворожа ДРГ намагалась зайти з Росії на Харківщину: в ОВА розкрили деталі
Російська диверсійно-розвідувальна група 30 травня намагалась зайти з РФ на Харківщину, але зазнала втрат і була змушена відступити
Про це в ефірі телемарафону повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
За його словами, минулої доби окупанти здійснили невдалу спробу проникнення диверсійно-розвідувальної групи через український кордон у районі с. Зелене на Харківщині.
"У такій спосіб росіяни намагаються перевірити нашу оборону", - сказав Синєгубов і зазначив, що після вогневого ураження окупанти були змушені відійти із втратами.
За його словами, спроби проникнення на територію Харківщини ворожих ДРГ фіксують постійно. Ворог не облишив намірів захопити Харків чи населені пункти області. Також він продовжує завдавати прицільних ударів по цивільній інфраструктурі Харківщини.
- Минулої доби окупанти вдарили по Ківшарівці на Харківщині і пошкодили багатоповерхівку. Також вони стріляли по Вовчанську.
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