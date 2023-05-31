Окупанти вдарили по Харківщині: у Вовчанську поранили цивільного, у Ківшарівці авіабомбою пошкодили багатоповерхівку
У вівторок, 30 травня, близько 15:00 російські окупанти вдарили по Ківшарівці Куп'янського району Харківської області
Про це повідомив у Telegram Офіс генпрокурора.
За попередніми даними, загарбники застосували керовану авіабомбу ФАБ-250, пошкодивши багатоповерхівку.
Також у цей же день росіяни вкотре обстріляли Вовчанськ, за попередньою інформацією, з мінометів. Внаслідок обстрілу пошкоджено житлові будинки, поранено 72-річного місцевого жителя.
Напередодні, 29 травня, загарбники вдарили по Кішварівці ракетою "Іскандер". Внаслідок удару зазнали поранень жінки 73, 85 та 90 років, постраждали вагітна жінка, підліток 14 років та 10-річна дитина.
Крім того, 29 травня окупанти обстріляли Глушківку Куп'янського району, поранивши 60-річну жінку.
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