Про це повідомив у Telegram Офіс генпрокурора.

За попередніми даними, загарбники застосували керовану авіабомбу ФАБ-250, пошкодивши багатоповерхівку.

Також у цей же день росіяни вкотре обстріляли Вовчанськ, за попередньою інформацією, з мінометів. Внаслідок обстрілу пошкоджено житлові будинки, поранено 72-річного місцевого жителя.

Напередодні, 29 травня, загарбники вдарили по Кішварівці ракетою "Іскандер". Внаслідок удару зазнали поранень жінки 73, 85 та 90 років, постраждали вагітна жінка, підліток 14 років та 10-річна дитина.

Крім того, 29 травня окупанти обстріляли Глушківку Куп'янського району, поранивши 60-річну жінку.