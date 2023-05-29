Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Ворог завдав ракетного удару, попередньо, ракетою "Іскандер", по смт Ківшарівка Куп'янського району. Поранення дістали три літні жінки - 73, 85 та 90 років. Крім того, постраждала вагітна жінка, підліток 14 років та 10-річна дитина", - написав він.

Також, за його інформацією, у селищі пошкоджено будівлю гуртожитку, два приватні будинки й газогін.

"Також обстріляне с. Глушківка Куп'янського району. Тут осколкові поранення дістала 60-річна жінка", - написав Синєгубов.

Він зазначив, що всіх постраждалих госпіталізовано, медики надають їм допомогу. На місці працюють екстрені служби.