Росіяни вдарили по Харківщині: постраждали літні люди, діти та вагітна жінка
Російська окупаційна армія 29 травня завдала ракетного удару, попередньо ракетою "Іскандер", по смт Ківшарівка Куп'янського району на Харківщині
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"Ворог завдав ракетного удару, попередньо, ракетою "Іскандер", по смт Ківшарівка Куп'янського району. Поранення дістали три літні жінки - 73, 85 та 90 років. Крім того, постраждала вагітна жінка, підліток 14 років та 10-річна дитина", - написав він.
Також, за його інформацією, у селищі пошкоджено будівлю гуртожитку, два приватні будинки й газогін.
"Також обстріляне с. Глушківка Куп'янського району. Тут осколкові поранення дістала 60-річна жінка", - написав Синєгубов.
Він зазначив, що всіх постраждалих госпіталізовано, медики надають їм допомогу. На місці працюють екстрені служби.
- Удень 29 травня росіяни також здійснили атаку на Київ і Київщину. Є постраждалий.
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