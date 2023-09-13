Ворог після опору ЗСУ на Куп’янському напрямку добу не вів бої

Про це інформує в ефірі Радіо Свобода начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш.

"За минулу добу не відбулося жодного бойового зіткнення (на Куп’янському напрямку, – ред.). Таке інколи буває, противник зараз починає застосовувати свою тактику. Певно, це пов’язано з тим, що він раніше дуже добре отримав по зубах поблизу Новоєгорівки та інших населених пунктів. Проте, це не означає, що там зовсім не відбувається бойових дій", – розповів військовий.

Євлаш розповів про прогрес української армії на Бахмутському напрямку, особливо на півдні від міста. За його словами, ЗСУ просунулися у селі Кліщіївка, де тривають бої з російськими окупантами.

"Дійсно, в Кліщіївці маємо просування. Проте ще зарано говорити про те, що ми повністю закінчили там операцію, тривають бойові дії. Окрім цього, маємо успіхи в напрямку населеного пункту Андріївка, Бахмут і Курдюмівка. Ми маємо там успіх. Давайте не будемо йти наперед. Коли вже будуть точно відомо результати, тоді обов’язково повідомимо, щоб бути вже впевненими у нашій ситуації", – наголосив Євлаш.

Пресслужба Східного угруповання військ повідомила, що на північ від Бахмута, біля села Оріхово-Василівка, російська армія має значний контингент – близько 50 тисяч вояків, понад дві тисячі танків, близько тисячі бронетранспортерів, приблизно 150 гармат та понад 120 реактивних установок.

"Там також досить потужні сили. Постійні такі атаки противника зараз – поблизу Оріхово-Василівка на північному фланзі Бахмута, свідчить про те, що противник все ще намагається шукати слабкі місця в нашій обороні. Проте безрезультатно", – додав очільник пресслужби.