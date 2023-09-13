Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Війна з Росією Ворог після опору ЗСУ на Куп’янському напрямку добу не вів бої

Ворог після опору ЗСУ на Куп’янському напрямку добу не вів бої

13 вересня, 2023 середа
13:05
Війна з Росією Російська армія обстріляла коледж у звільненому Куп’янську

За даними військових, на Куп’янському напрямку за минулу добу не було жодних збройних сутичок між українськими військовими та російськими окупантами, однак бойова ситуація там залишається напруженою

Про це інформує в ефірі Радіо Свобода начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш.

"За минулу добу не відбулося жодного бойового зіткнення (на Куп’янському напрямку, – ред.). Таке інколи буває, противник зараз починає застосовувати свою тактику. Певно, це пов’язано з тим, що він раніше дуже добре отримав по зубах поблизу Новоєгорівки та інших населених пунктів. Проте, це не означає, що там зовсім не відбувається бойових дій", – розповів військовий.

Євлаш розповів про прогрес української армії на Бахмутському напрямку, особливо на півдні від міста. За його словами, ЗСУ просунулися у селі Кліщіївка, де тривають бої з російськими окупантами.

"Дійсно, в Кліщіївці маємо просування. Проте ще зарано говорити про те, що ми повністю закінчили там операцію, тривають бойові дії. Окрім цього, маємо успіхи в напрямку населеного пункту Андріївка, Бахмут і Курдюмівка. Ми маємо там успіх. Давайте не будемо йти наперед. Коли вже будуть точно відомо результати, тоді обов’язково повідомимо, щоб бути вже впевненими у нашій ситуації", – наголосив Євлаш.

Пресслужба Східного угруповання військ повідомила, що на північ від Бахмута, біля села Оріхово-Василівка, російська армія має значний контингент – близько 50 тисяч вояків, понад дві тисячі танків, близько тисячі бронетранспортерів, приблизно 150 гармат та понад 120 реактивних установок.

"Там також досить потужні сили. Постійні такі атаки противника зараз – поблизу Оріхово-Василівка на північному фланзі Бахмута, свідчить про те, що противник все ще намагається шукати слабкі місця в нашій обороні. Проте безрезультатно", – додав очільник пресслужби.

  • 10 вересня президент Володимир Зеленський підбив підсумки тижня та підтвердив успіхи українських військ на сході та півдні, на 6 напрямках.  
російська армія
ЗСУ
Донеччина
окуповані території
окупанти
Бахмут
Харківщина
Куп'янськ
Читайте також:
карта Донецьк Горлівка 11.09
12 вересня, 2023 вiвторок
Сили оборони заявили, що, перекидаючи резерви з різних напрямків, ворог робить помилки
Рада Європи
12 вересня, 2023 вiвторок
У Раді Європи підписали декларацію про "повну відповідальність" РФ за агресію проти України
Київ дощ
12 вересня, 2023 вiвторок
Синоптик Наталка Діденко розповіла, коли Україну накриє холодний атмосферний фронт з дощами
Київ
+26°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.52
    Купівля 37.52
    Продаж 38.24
  • EUR
    Купівля 40.37
    Продаж 41.43
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, середа
13 вересня
14:33
на фото: депутат, якого затримали за підозрою у колабораціонізмі
Забезпечував росіян пальним: на Харківщині затримали депутата за підозрою у колабораціонізмі
14:32
"Посилення енергетичної безпеки континенту": іноземні трейдери закачали в українські газосховища 1,8 млрд "кубів" газу
14:20
Ексклюзив
Карта. Бахмут_1309
"Динаміка боїв на боці ЗСУ": військовослужбовець Волохов про ситуацію на Бахмутському напрямку
14:14
Ексклюзив
Ілон Маск
В Інституті світової політики вважають, що Маск стане кандидатом в президенти США
14:07
На фото: третя лінія оборони ворога
На Запоріжжі окупанти зміцнюють третю лінію оборони, а в містах встановлюють "їжаки", - мер Мелітополя
14:04
дрон Shahed-136, атака росії по Києву 17 жовтня
У Румунії знову знайшли осколки дронів після атаки РФ півдня України
14:03
OPINION
Юрій Гайдай
Чому на Заході не хочуть демонтажу Росії
13:45
Вікторія Амеліна
Фон дер Ляєн під час своєї промови розповіла про українську письменницю Амеліну, яка загинула внаслідок обстрілу РФ
13:41
iPhone 12
В Apple відповіли на закид уряду Франції щодо невідповідності iPhone 12 радіаційним правилам
13:28
Оновлено
Армія РФ атакувала село на Херсонщині: постраждали 3 людей
13:22
зерно, пшениця
Угорщина заявила, що домовилася з трьома країнами про продовження заборони на імпорт зерна з України
13:02
хмари
В Україну йде похолодання та грозові дощі: прогноз погоди на 14 вересня від Наталки Діденко
12:59
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн
Урсула фон дер Ляєн: Нова хвиля розширення ЄС має бути каталізатором прогресу
12:44
відключення електроенергії
Через ворожі обстріли знеструмлено частину споживачів у 6 областях України
12:40
На фото: затримання
Прикордонники затримали ймовірних ухилянтів, які їхали за €5000 у сторону Румунії
12:31
Молдова
Молдова вислала керівника російського пропагандистського агентства Денисова
12:27
Оновлено
Путін та Кім Чен Ин
Кім Чен Ин провів зустріч з Путіним і заявив про впевненість у перемозі РФ
12:26
електроенергія
Не лише ППО: в Укренерго розповіли про захист енергетичних об'єктів від можливих атак РФ
12:23
На фото: затримання
На Харківщині очільнику військкомату оголосили підозру в переправленні ухилянтів через кордон
12:12
У Києві чоловік вбив ножем перехожого і поранив поліцейського під час затримання
У Києві чоловік вбив ножем перехожого і поранив поліцейського під час затримання
12:10
БМП Marder
БМП Marder, розвідувальні дрони та снаряди: Німеччина оголосила про новий пакет допомоги Україні
12:10
Олексій Арестович
Арестович подав до суду через скандал з Цоєм: ДБР має відкрити справу проти нардепки Піпи
12:06
Урсула фон дер Ляєн
Україна отримає 50 млрд євро для відбудови країни, - Єврокомісія
12:06
Олег Котенко
Омбудсмен з питань зниклих безвісти подасть у відставку: уряд обмежив його повноваження
12:01
OPINION
Антон Шеховцов
Як винищувач щурів з Ісландії продемонстрував ізоляцію та відчай Росії
11:45
Чехія Україна
Чехія масово не видаватиме Україні ухилянтів, але можлива екстрадиція окремих осіб
11:42
Урсула фон дер Ляєн
"Відповідь на поклик історії": Урсула фон дер Ляєн заявила про подальшу підтримку біженців з України
11:30
Ексклюзив
карта заставочна
Карта бойових дій за період 6-12 вересня: Контрнаступ ЗСУ розширився на південному фронті
11:17
На фото: Ракетоносій РФ "Буян-М"
Росіяни вивели у Чорне море 11 кораблів: чи є серед них ракетоносії
11:14
Данія
Заступника російського міністра не пустили на конференцію ВООЗ у Данії: РФ зреагувала
11:05
Ексклюзив
російська армія, мобілізація
ЗСУ: росіяни перекинули близько 300 колишніх в'язнів для штурмів на Запоріжжі
10:57
Україна повернула з Росії та тимчасово окупованих територій ще 3 дітей
10:50
Оновлено
ракетний удар по Севастополю
РФ звинуватила Україну в ракетному ударі по Севастополю, в ГУР підтвердили пошкодження ворожого корабля та підводного човна
10:40
вибори днр
СБУ дронами атакувала "виборчу дільницю" на окупованому Запоріжжі, - ЗМІ
10:35
Оновлено
Одещина
Нічна атака "шахедів": на Одещині та Сумщині сили ППО знищили 32 дрони, поранено 7 людей
10:33
Крим
Ігнорують проблеми зі здоров'ям: кримськотатарського активіста Еюпова незаконно перевели до в'язниці у РФ
10:27
Оновлено
російські автомобільні номери
Естонія слідом за Латвією та Литвою заборонила в'їзд автомобілям з російською реєстрацією
10:26
Новини компаній
Дистанційна школа "Оптіма" посіла 6 місце серед шкіл України за результатами Національного мультипредметного тесту
10:22
Ексклюзив
Вибухи, Севастополь
Надзвичайно точно обрано ціль: Згурець про удар по ремонтних доках у Севастополі
10:21
Збирав розвіддані про ЗСУ та переміщення систем ППО: СБУ оголосила підозру одеситу
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV