Ворог після опору ЗСУ на Куп’янському напрямку добу не вів бої
За даними військових, на Куп’янському напрямку за минулу добу не було жодних збройних сутичок між українськими військовими та російськими окупантами, однак бойова ситуація там залишається напруженою
Про це інформує в ефірі Радіо Свобода начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш.
"За минулу добу не відбулося жодного бойового зіткнення (на Куп’янському напрямку, – ред.). Таке інколи буває, противник зараз починає застосовувати свою тактику. Певно, це пов’язано з тим, що він раніше дуже добре отримав по зубах поблизу Новоєгорівки та інших населених пунктів. Проте, це не означає, що там зовсім не відбувається бойових дій", – розповів військовий.
Євлаш розповів про прогрес української армії на Бахмутському напрямку, особливо на півдні від міста. За його словами, ЗСУ просунулися у селі Кліщіївка, де тривають бої з російськими окупантами.
"Дійсно, в Кліщіївці маємо просування. Проте ще зарано говорити про те, що ми повністю закінчили там операцію, тривають бойові дії. Окрім цього, маємо успіхи в напрямку населеного пункту Андріївка, Бахмут і Курдюмівка. Ми маємо там успіх. Давайте не будемо йти наперед. Коли вже будуть точно відомо результати, тоді обов’язково повідомимо, щоб бути вже впевненими у нашій ситуації", – наголосив Євлаш.
Пресслужба Східного угруповання військ повідомила, що на північ від Бахмута, біля села Оріхово-Василівка, російська армія має значний контингент – близько 50 тисяч вояків, понад дві тисячі танків, близько тисячі бронетранспортерів, приблизно 150 гармат та понад 120 реактивних установок.
"Там також досить потужні сили. Постійні такі атаки противника зараз – поблизу Оріхово-Василівка на північному фланзі Бахмута, свідчить про те, що противник все ще намагається шукати слабкі місця в нашій обороні. Проте безрезультатно", – додав очільник пресслужби.
- 10 вересня президент Володимир Зеленський підбив підсумки тижня та підтвердив успіхи українських військ на сході та півдні, на 6 напрямках.
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