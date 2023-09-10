Зеленський підтвердив просування ЗСУ на сході та півдні України
У неділю, 10 вересня, президент Володимир Зеленський підбив підсумки тижня та підтвердив успіхи українських військ на 6 напрямках
Про це він заявив у вечірньому зверненні.
"За сім днів маємо просування вперед. На Таврійському напрямку є рух, на Бахмутському напрямку є рух", - заявив лідер держави.
За його словами, українські військові також тримають позиції на Куп'янському, Лиманському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках.
"Дякую всім воїнам, які це забезпечують! Кожного тижня незмінно ініціатива в руках наших воїнів, за Україною", - додав президент.
- Станом на 10 вересня Сили оборони також просунулися на Мелітопольському напрямку. За останній час ЗСУ вдалося звільнити ще 1,5 кв. км території.
- Голова Авдіївської ВМА Віталій Барабаш повідомив, що ЗСУ зайняли частину Опитного, що біля Донецька, наразі тривають бої у самому населеному пункті.
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