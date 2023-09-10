Зеленський підтвердив просування ЗСУ на сході та півдні України

Про це він заявив у вечірньому зверненні.

"За сім днів маємо просування вперед. На Таврійському напрямку є рух, на Бахмутському напрямку є рух", - заявив лідер держави.

За його словами, українські військові також тримають позиції на Куп'янському, Лиманському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках.

"Дякую всім воїнам, які це забезпечують! Кожного тижня незмінно ініціатива в руках наших воїнів, за Україною", - додав президент.