Сили оборони просунулися ще на 1,5 км поблизу Роботиного Запорізької області

Про це розповів речник об'єднаного пресцентру сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун в ефірі телемарафону.

"Ми продовжуємо невеликі просування у районі Роботиного. Звільнено ще близько 1,5 квадратних кілометрів нашої української території", - сказав він.

Речник також додав, що у районі Мар’їнки на Донеччині українські військові відбили близько 15 спроб атак ворога. Водночас окупанти не полишають спроб взяти ті руїни, які раніше були містом Мар'їнка.

За словами Штупуна, окупанти продовжують застосовувати тактику "м'ясних штурмів", щоб відбити втрачені позиції.

"Вони йдуть зараз в основному піхотою, застосовують свої так звані загони "Шторм". Тобто це легка піхота, не завжди відповідна навчена. Техніку вони (росіяни, - ред.) економлять. Це класичні м'ясні штурми від Росії", - наголоси речник об'єднаного пресцентру сил оборони Таврійського напрямку.

Згодом просування Сил оборони поблизу Роботиного на понад 1 км підтвердив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

"Йдемо вперед! Є просування Сил оборони на Таврійському напрямку на понад 1 км", - написав генерал у телеграм.

Він також додав, що артилерійські підрозділи нашої армії протягом доби виконали 1391 вогневе завдання.

Контрнаступ ЗСУ на півдні: хронологія

12 червня заступниця міністра оборони Ганна Маляр розповіла, що ЗСУ звільнили 7 населених пунктів та просунулися на 6,5 км вперед.

Згодом в Міністерстві оборони України офіційно підтвердили звільнення села П’ятихатки в Запорізькій області. Підрозділи на Таврійському напрямку просунулися до 7 км.

24 червня Сили оборони України підтвердили звільнення територій під Красногорівкою у Донецькій області, які були під контролем окупантів з 2014 року.

Пізніше стало відомо, що ЗСУ деокупували село Рівнопіль Донецької області. Воно розташоване у Волноваському районі Донецької області. Армія РФ окупувала населений пункт у березні 2022 року.

5 липня на території Запорізької області президент України Володимир Зеленський утворив десять військових адміністрацій і призначив їхніх керівників.

27 липня 35-а окрема бригада морської піхоти разом зі 129-ю бригадою ТРО "Арей" звільнили село Старомайорське на Донеччині.

31 липня повідомлялося, що загалом за час контрнаступу українські військові звільнили на півдні понад 204 кв.км території.

4 серпня заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що Сили оборони подекуди вже прорвали першу лінію оборони на півдні й перейшли на проміжну.

16 серпня заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що українські військові повністю звільнили Урожайне в Донецькій області. Сили оборони закріплюються на досягнутих рубежах.

17 серпня Генштаб повідомив, що українські військові мають успіх біля Урожайного. Згодом стало відомо, що ворог намагався відновити втрачене положення в районі Урожайного Донецької області, проте безуспішно

19 серпня британська розвідка заявила, що Сили оборони продовжують вести наступ вздовж річки Мокрі Яли на Донеччині.

Українські сили просунулися на північ від Роботиного на заході Запорізької області. На думку аналітиків ISW, це дозволятиме ЗСУ почати наступ на менш замінованих ділянках лінії оборони РФ і сприятиме швидшим досягненням України.

23 серпня Генштаб повідомив, що Сили оборони мали успіх і закріплювалися на рубежах Новоданилівки та Новопрокопівки Запорізької області.

27 серпня речник пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун повідомив, що Збройні Сили України просуваються на південь від населеного пункту Роботине у Запорізькій області до села Новопрокопівка.

28 серпня заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що українські військові офіційно звільнили село Роботине Запорізької області.

29 серпня Генштаб повідомив, що ЗСУ мали успіх у напрямку Новоданилівка - Вербове Запорізької області.

8 вересня в ISW підтвердили успіхи Сил оборони під Бахмутом та в районі Вербового на Запоріжжі. Того ж дня стало відомо, що українські захисники мають успіх в районі південніше Роботиного.