В ISW підтвердили успіхи Сил оборони під Бахмутом та в районі Вербового на Запоріжжі

Про це пише Інститут вивчення війни.

Американські аналітики зазначають, що 7 вересня українські війська продовжили наступальні дії під Бахмутом і в західній частині Запорізької області та здобули подальші успіхи на обох ділянках фронту.

Геолокаційні кадри, опубліковані 7 вересня, свідчать про подальше просування ЗСУ на північний захід від Вербового, що у 18 км від Оріхова в Запорізькій області. А на супутникових знімках, зроблених 6 вересня, видно палаюче листя в смузі дерев приблизно в кілометрі на північний захід від Вербового. Це свідчить, що росіяни ведуть вогонь по українських позиціях у цьому районі.

Крім цього, геолокаційні кадри доводять, що Сили оборони досягли незначних успіхів на північний захід від Кліщіївки, що у 7 км на південний захід від Бахмута.

У ISW звертають увагу, що Генштаб ЗСУ також повідомив, що українські війська просуваються на південь від Бахмута та поблизу Роботиного, що у 10 км на південь від Оріхова та Вербового на заході Запорізької області.