В ISW підтвердили, що Сили оборони досягли успіхів у районі Вербового на Запоріжжі

Про це пише Інститут вивчення війни.

Американські аналітики констатували, що ЗСУ продовжують контрнаступальні операції на Бахмутському напрямку та заході Запорізької області, де досягли успіхів.

"На геолокаційних записах видно, що українські війська просунулися вздовж лінії окопів на захід від Вербового - села у 20 км на південний схід від Оріхова", - констатували в ISW.

Там зазначають, що Генштаб ЗСУ також заявив, що Сили оборони досягли успіхів на напрямку Роботине — Новопрокопівка південніше Оріхова та додатково повідомив, що українські війська продовжують успішні наступальні дії на південь від Бахмута.