В ISW підтвердили, що Сили оборони досягли успіхів у районі Вербового на Запоріжжі
Українські військові продовжують наступ та просуваються вперед у Запорізькій області у районі села Вербового
Про це пише Інститут вивчення війни.
Американські аналітики констатували, що ЗСУ продовжують контрнаступальні операції на Бахмутському напрямку та заході Запорізької області, де досягли успіхів.
"На геолокаційних записах видно, що українські війська просунулися вздовж лінії окопів на захід від Вербового - села у 20 км на південний схід від Оріхова", - констатували в ISW.
Там зазначають, що Генштаб ЗСУ також заявив, що Сили оборони досягли успіхів на напрямку Роботине — Новопрокопівка південніше Оріхова та додатково повідомив, що українські війська продовжують успішні наступальні дії на південь від Бахмута.
- 28 серпня заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що українські військові офіційно звільнили село Роботине Запорізької області.
- 29 серпня Генштаб повідомив, що ЗСУ мали успіх у напрямку Новоданилівка - Вербове Запорізької області.
- 6 вересня в ISW підтвердили, що Сили оборони просунулися до російських укріплень у селі Вербове.
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