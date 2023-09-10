ЗСУ зайшли до Опитного на околиці Донецька, - голова Авдіївки Барабаш
Голова Авдіївської ВМА Віталій Барабаш повідомив, що ЗСУ зайняли частину Опитного, що біля Донецька, наразі тривають бої у самому населеному пункті
Про це він сказав у ефірі телемарафону.
"Вони вели два дні тому потужні активності на півночі від міста, і в цей час, поки вони були сконцентровані там, українські військові провели блискавичну операцію та зайняли частину Опитного, змогли там закріпитись. Зараз тривають бої в самому населеному пункті", - каже Барабаш.
Він також повідомив, що за добу відбулось 16 масованих обстрілів території Авдіївської громади, обійшлось без поранених та загиблих. Окрім того, понад 200 ударів прийшлося по лінії фронту.
- Станом на 10 вересня Сили оборони також просунулися на Мелітопольському напрямку. За останній час ЗСУ вдалося звільнити ще 1,5 кв. км території.
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