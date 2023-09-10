ЗСУ зайшли до Опитного на околиці Донецька, - голова Авдіївки Барабаш

Про це він сказав у ефірі телемарафону.

"Вони вели два дні тому потужні активності на півночі від міста, і в цей час, поки вони були сконцентровані там, українські військові провели блискавичну операцію та зайняли частину Опитного, змогли там закріпитись. Зараз тривають бої в самому населеному пункті", - каже Барабаш.

Він також повідомив, що за добу відбулось 16 масованих обстрілів території Авдіївської громади, обійшлось без поранених та загиблих. Окрім того, понад 200 ударів прийшлося по лінії фронту.