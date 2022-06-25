Таку думку він висловив в етері Еспресо.



"Ворог посилює обстріли. Якщо в когось є можливість виїхати з міста для того, щоб не піддавати себе та своїх близьких загрозі, то потрібно це робити. Тому що в будь-який момент може бути й масований обстріл, прилетить не 5 ракет, а більше - в них достатньо техніки та артилерії, аби зробити масований обстріл міста. Тож Миколаїв завжди перебуває під загрозою обстрілу", - наголосив Костенко.



Полковник додав, що зараз обстріли посилились по всій Україні, не тільки по Миколаєву, а по всій Україні.



"Ми безкомпромісно йдемо до нашої мети - в ЄС, також Євросоюз заявив, що хоче бачити нас у своїй сім’ї. Росія завжди була проти цього. Це також може бути однією із причин таких частих обстрілів. Окрім того, в багатьох перехопленнях розмов ворога, чуємо, що окупанти кажуть: українці так просто не здадуть позицій, треба їх стирати з лиця землі, треба знищувати їхні міста. Можливо, вони переходять на тактику “випаленої землі” вже по Півдню, зокрема як вони робили це у Волновасі, Маріуполі та інших наших містах", - сказав він.

У суботу, 25 червня, російські окупанти обстріляли Миколаїв. За його словами, у місті вранці пролунали вибухи після сигналу повітряної тривоги.



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