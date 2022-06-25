Ворог посилює обстріли Миколаєва, жителям варто евакуюватись, якщо є змога, - полковник СБУ Костенко
Нардеп, полковник СБУ Роман Костенко переконаний, ворог посилив обстріли по цілій Україні. Зараз у противника є достатньо техніки та артилерії, аби бити зокрема по Миколаєву
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
"Ворог посилює обстріли. Якщо в когось є можливість виїхати з міста для того, щоб не піддавати себе та своїх близьких загрозі, то потрібно це робити. Тому що в будь-який момент може бути й масований обстріл, прилетить не 5 ракет, а більше - в них достатньо техніки та артилерії, аби зробити масований обстріл міста. Тож Миколаїв завжди перебуває під загрозою обстрілу", - наголосив Костенко.
Полковник додав, що зараз обстріли посилились по всій Україні, не тільки по Миколаєву, а по всій Україні.
"Ми безкомпромісно йдемо до нашої мети - в ЄС, також Євросоюз заявив, що хоче бачити нас у своїй сім’ї. Росія завжди була проти цього. Це також може бути однією із причин таких частих обстрілів. Окрім того, в багатьох перехопленнях розмов ворога, чуємо, що окупанти кажуть: українці так просто не здадуть позицій, треба їх стирати з лиця землі, треба знищувати їхні міста. Можливо, вони переходять на тактику “випаленої землі” вже по Півдню, зокрема як вони робили це у Волновасі, Маріуполі та інших наших містах", - сказав він.
-
У суботу, 25 червня, російські окупанти обстріляли Миколаїв. За його словами, у місті вранці пролунали вибухи після сигналу повітряної тривоги.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espreso
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.37
Купівля 34.37Продаж 35.11
-
EUR
Купівля 35.94Продаж 37.03
- Актуальне
- Важливе