Про це повідомив голова Миколаївської ОДА Віталій Кім.

Окупанти завдавали ударів по Миколаївському та Баштанському районах Миколаївської області.

Так, у Миколаївському районі під обстріл потрапило місто Очаків. Спершу 16 вересня 15:50 були зафіксовані ворожі обстріли берегової зони міста. Уже вночі 17 вересня ворог продовжив завдавати ударів по Очакову, унаслідок чого в деяких районах міста зникли світло та вода. Постраждалих немає.

Також близько 02:50 17 вересня було обстріляне селище Дмитрівка Куцурубської громади. Загинула одна людина. Крім того, пошкоджено очисні споруди та електропідстанція, через що в більшості населених пунктах громади відсутнє світло.

У Баштанському районі вранці 16 вересня ворожих обстрілів зазнала околиця с. Мурахівка та околиця станції Березнегувате. 17 вересня, орієнтовно з 00:05 по 00:12 зафіксовано обстріли околиць селища міського типу Березнегувате. Інформація щодо руйнацій і постраждалих уточнюється.

Також близько 19:00 16 вересня під обстріли потрапило село Широке Широківської громади. Зруйновано нежитлові господарські споруди. Уранці 17 вересня, о 05:00 та 06:00, по селу знову завдали удару. Інформація про руйнування уточнюється. Постраждалих немає.

У ніч на 16 вересня росіяни обстріляли Березнегуватську громаду Миколаївщини забороненими касетними снарядами.