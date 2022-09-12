Про це передає очільник Запорізької ОДА Олександр Старух у телеграмі.



"Сьогодні вночі, близько 00:40, ворог завдав ракетного удару по обласному центру. За попередньою інформацією чотирма ракетами С-300 уражено технічні будівлі одного з об’єктів інфраструктури на околицях міста. Ймовірно вогонь здійснено з боку Василівки", - написав він.

Внаслідок обстрілу постраждалих не має.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb