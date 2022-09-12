Ворог вдарив ракетами по об'єкту інфраструктури Запоріжжя
Вночі на 12 вересня окупанти ракетами С-300 вгатили по Запоріжжю. Було уражено технічні будівлі одного з об’єктів інфраструктури
Про це передає очільник Запорізької ОДА Олександр Старух у телеграмі.
"Сьогодні вночі, близько 00:40, ворог завдав ракетного удару по обласному центру. За попередньою інформацією чотирма ракетами С-300 уражено технічні будівлі одного з об’єктів інфраструктури на околицях міста. Ймовірно вогонь здійснено з боку Василівки", - написав він.
Внаслідок обстрілу постраждалих не має.
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