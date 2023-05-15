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Ворог вимагає грошову винагороду за відстрочку мобілізації від чоловіків, які взяли російське громадянство

15 травня, 2023 понедiлок
06:41
Війна з Росією російські військові окупанти

У низці населених пунктів Херсонської області, відзначаються факти насильницького затримання чоловіків, які раніше відмовились від українського громадянства на користь російського, а потім ворог вимагає від таких громадян грошову винагороду за відстрочку від мобілізації

Про це повідомили у понеділок, 15 травня, у facebook Генерального штабу ЗСУ.

"Осіб, які відмовляються від сплати хабаря, або не мають необхідної суми коштів, окупанти відправляють до польових таборів для проходження прискореного курсу загальновійськової підготовки. Після цього вказані особи потрапляють до населених пунктів, що межують з лінією бойового зіткнення", - йдеться у дописі.

За добу ворог завдав 41 авіаційний удар та здійснив 74 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військових

Протягом минулої доби противник завдав 11 ракетних ударів, зокрема, по містах Харків, Костянтинівка та селищу Золочів. Крім того, завдав 41 авіаційного удару та здійснив 74 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Волинський та Поліський напрямки: оперативна обстановка без суттєвих змін, ознак формування ворожих наступальних угруповань не виявлено.

Сіверський та Слобожанський напрямки: противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Гірськ, Леонівка, Попівка Чернігівської області; Волфине, Садки, Могриця Сумської області, а також Олександрівка і Стариця на Харківщині.

Куп’янський напрямок: окупанти завдали авіаційних ударів в районах населених пунктів Вільшана та Кислівка. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали Кам'янка, Тополі, Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Кіндрашівка, Табаївка Харківської області та Стельмахівка Луганської області.

Лиманський напрямок: ворог завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Ямпіль, Діброва, Білогорівка, Верхньокам'янське, Спірне. Артилерійських обстрілів зазнали Макіївка Луганської області, Білогорівка, Верхньокам’янське Спірне та Берестове Донецької області.

Бахмутський напрямок: протягом доби, противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку населених пунктів Григорівка, Богданівка та Предтечине. Завдав авіаційних ударів біля Іванівського та Ступочок. Від ворожих обстрілів постраждали Григорівка, Богданівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Червоне, Костянтинівка, Дружба, Північне, Торецьк, Шуми Донецької області.

Авдіївський напрямок: противник завдав авіаційних ударів в районах Новокалинового та Авдіївки, здійснив обстріли населених пунктів Степове, Ласточкине, Авдіївка, Тоненьке, Нетайлове, Первомайське та Карлівка Донецької області.

Мар’їнський напрямок: ворожих обстрілів зазнали Красногорівка, Георгіївка, Побєда та Новомихайлівка Донецької області.

Шахтарський напрямок: протягом минулої доби ворог здійснив обстріли населених пунктів Вугледар, Новоукраїнка та Пречистівка.

Запорізький та Херсонський напрямок: противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Кізомис та Станіслав Херсонської області. Поміж тим, здійснив обстріли близько 40 населених пунктів. Це, зокрема, Времівка, Новопіль Донецької області; Гуляйполе, Залізничне, Білогір'я, Мала Токмачка та Кам’янське Запорізької області; Нікополь Дніпропетровської області; Золота Балка, Веселе, Львове, Антонівка, Дніпровське, Кізомис Херсонської області та місто Херсон.

ЗСУ за добу завдала 17 ударів по районах зосередження особового складу російської армії та збили 2 ворожих розвідувальних БпЛА

Авіація Сил оборони за добу завдала 17 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника. Також українськими військовими збито 2 ворожих розвідувальних БпЛА типу "Орлан-10" та знищено БпЛА "Supercam".

Повідомляється також. що підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 1 пункт управління, 6 районів зосередження живої сили, 4 артилерійських підрозділи на вогневих позиціях, 1 засіб протиповітряної оборони та ще 7 важливих цілей противника.

  • 15 травня стало відомо, що удари РФ по Україні дронами і ракетами можуть бути частиною нової повітряної кампанії РФ з метою знизити здатність ЗСУ вести контрнаступальні операції.
російська армія
ЗСУ
Херсонщина
окуповані території
окупанти
Військові новини
втрати окупантів
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