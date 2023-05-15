В ISW припустили, для чого РФ розгорнула нову повітряну кампанію проти України
Удари РФ по Україні дронами і ракетами можуть бути частиною нової повітряної кампанії РФ з метою знизити здатність ЗСУ вести контрнаступальні операції
Про це повідомляє ISW.
Аналітики зазначили, що з 19 квітня війська РФ завдали щонайменше 10 серій ударів по всій Україні, особливо по тилових районах. Окупанти застосували значно менше високоточних ракет у цій останній серії ударів порівняно з їхньою невдалою кампанією, спрямованою на удари по критично важливій інфраструктурі України з осені 2022 року по зиму 2023 року.
За попередніми оцінками ISW, росіяни, ймовірно, витратили значну частину своїх високоточних ракет у попередній повітряній кампанії, і поточна повітряна кампанія РФ "може використовувати набагато менше цих ракет у спробі зберегти обмежені запаси, що залишилися".
На думку експертів Інституту вивчення війни, натомість війська РФ значною мірою покладалися на запуск великої кількості безпілотників іранського виробництва Shahed з метою придушити українську систему ППО, хоча Сили оборони України були більш ефективними у збиванні російських високоточних систем, ніж під час попередньої російської повітряної кампанії".
"Нова російська повітряна кампанія, схоже, зосереджена на Києві та передбачуваних українських військово-промислових та логістичних об'єктах у глибокому тилу", - йдеться у публікації.
- У ніч проти 14 травня українські військові знищили 3 російські крилаті ракети та 25 безпілотників.
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