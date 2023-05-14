Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ в telegram.

У ніч проти 14 травня 2023 року російські окупанти атакували Україну з різних напрямків ударними дронами Shahed-136/131, ракетами "Калібр" з кораблів у Чорному морі, крилатими ракетами Х-101/Х-555/Х-55 з літаків стратегічної авіації Ту-95МС.

"Протягом нічної атаки знищено 18 ударних дронів типу Shahed-136/131, один ударний БПЛА типу "Ланцет", два безпілотники оперативно-тактичного рівня "Орлан-10" та чотири дрони тип яких уточнюється, три крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55", - написали у Повітряних силах.

Там додали, що протягом 13 травня та на початок доби 14 травня тактична авіація Повітряних сил здійснила до півсотні вильотів на вогневе ураження ворога та винищувальне авіаційне прикриття.