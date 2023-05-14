Під час нічної російської атаки ППО збила 3 крилаті ракети та 25 дронів
У ніч проти 14 травня українські військові знищили 3 російські крилаті ракети та 25 безпілотників
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ в telegram.
У ніч проти 14 травня 2023 року російські окупанти атакували Україну з різних напрямків ударними дронами Shahed-136/131, ракетами "Калібр" з кораблів у Чорному морі, крилатими ракетами Х-101/Х-555/Х-55 з літаків стратегічної авіації Ту-95МС.
"Протягом нічної атаки знищено 18 ударних дронів типу Shahed-136/131, один ударний БПЛА типу "Ланцет", два безпілотники оперативно-тактичного рівня "Орлан-10" та чотири дрони тип яких уточнюється, три крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55", - написали у Повітряних силах.
Там додали, що протягом 13 травня та на початок доби 14 травня тактична авіація Повітряних сил здійснила до півсотні вильотів на вогневе ураження ворога та винищувальне авіаційне прикриття.
- 13 травня пізно ввечері росіяни вразили ракетами на Тернопільщині складські приміщення та поранили двох цивільних.
- На світанку, 14 травня, росіяни завдали другого поспіль удару крилатими ракетами по цивільних об'єктах в Тернопільській області.
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