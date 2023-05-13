На околицях Києва спрацювала ППО, а у Тернополі та Херсоні прогриміли вибухи
Ввечері суботи, 13 травня, майже по всій території України була оголошена повітряна тривога
Про це повідомляє Еспресо.TV.
О 22:10 повітряну тривогу оголосили у всіх західних, східних, центральних, північних і південних областях України, окрім Запорізької, Дніпропетровської та Харківської.
Київщина
О 23:20 на околицях Києва спрацювала ППО.
Херсон
Близько 22:20 "Суспільне" повідомило про вибухи у Херсоні.
Тернопільщина
О 22:36 з'явились повідомлення про вибухи у Тернополі та Тернопільській області.
Міська влада просить не знімати і не поширювати в мережі відео та фото.
Після 23:00 у Тернополі знову були вибухи.
Також існує загроза нових атак.
Новина доповнюватиметься...
- Російська армія вранці 13 травня вдарила по Хмельниччині чотирма безпілотниками: влучили в об'єкт критичної інфраструктури, вибуховими хвилями пошкоджено будинки та адмінбудівлі в обласному центрі, є поранені.
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