На околицях Києва спрацювала ППО, а у Тернополі та Херсоні прогриміли вибухи

Про це повідомляє Еспресо.TV.

О 22:10 повітряну тривогу оголосили у всіх західних, східних, центральних, північних і південних областях України, окрім Запорізької, Дніпропетровської та Харківської.

Київщина

О 23:20 на околицях Києва спрацювала ППО.

Херсон

Близько 22:20 "Суспільне" повідомило про вибухи у Херсоні.

Тернопільщина

О 22:36 з'явились повідомлення про вибухи у Тернополі та Тернопільській області.

Міська влада просить не знімати і не поширювати в мережі відео та фото.

Після 23:00 у Тернополі знову були вибухи.

Також існує загроза нових атак.

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