Про це повідомив голова Тернопільської ОВА Володимир Труш у telegram.

За його словами, під час другої повітряної тривоги ворог знову атакував цивільні об'єкти Тернопільщини.

"О 05:00 год зафіксованою приліт крилатих ракет. Спеціалісти прибули на місце події та зафіксували руйнацію двох та пошкодження дванадцяти дачних будинків. Пожежу, яка виникла на місці - одразу ліквідували. Також уламками ракет пошкоджено цивільні торгові та господарські обʼєкти та 9 вантажних автомобілів. Потерпілих немає", - написав Труш.

Він закликав не підходити до пошкоджених обʼєктів до остаточних висновків спеціалістів.