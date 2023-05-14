РФ на світанку знову атакувала Тернопільщину ракетами, пошкоджено будинки, цивільні об'єкти та автомобілі, - ОВА
У неділю, 14 травня, росіяни завдали другого поспіль удару крилатими ракетами по цивільних об'єктах в Тернопільській області
Про це повідомив голова Тернопільської ОВА Володимир Труш у telegram.
За його словами, під час другої повітряної тривоги ворог знову атакував цивільні об'єкти Тернопільщини.
"О 05:00 год зафіксованою приліт крилатих ракет. Спеціалісти прибули на місце події та зафіксували руйнацію двох та пошкодження дванадцяти дачних будинків. Пожежу, яка виникла на місці - одразу ліквідували. Також уламками ракет пошкоджено цивільні торгові та господарські обʼєкти та 9 вантажних автомобілів. Потерпілих немає", - написав Труш.
Він закликав не підходити до пошкоджених обʼєктів до остаточних висновків спеціалістів.
- 13 травня пізно ввечері росіяни вразили ракетами на Тернопільщині складські приміщення та поранили двох цивільних.
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