Про це передає Генштаб ЗСУ у фейсбуці.

"На Слобожанському напрямку противник продовжує ведення бойових дій з метою утримання раніше зайнятих рубежів та недопущення наступу підрозділів Сил оборони", - йдеться в повідомленні.

На Харківському напрямку ворог здійснив обстріли зі ствольної та реактивної артилерії у районах населених пунктів Прудянка, Дементіївка, Руська Лозова, Петрівка, Старий Салтів, Питомник, Соснівка та Великі Проходи. Задіяв авіацію для удару біля Гусарівки.

Також противник вів наступальний бій з метою покращення тактичного положення в районі населеного пункту Уди, після вогневого ураження ЗСУ відійшов.

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