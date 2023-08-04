Про це в етері телемарафону розповіла начальниця об’єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.

"Корабельне угруповання ворог дійсно розгортає велике, численне. Зараз 15 одиниць у Чорному морі, одна традиційно в Азовському", - сказала Гуменюк.

Повідомляється, що російські війська в Азовському морі лише спостерігають за надводною ситуацією та не несе загрози для України.

"У Чорному морі цілком імовірно (російські війська, - ред.) готуються до провокацій і намагаються розосередити свій корабельний склад, щоб він не був у одному місці скупчений. Що стосується ракетоносіїв, то зараз залишився один підводний човен на чергуванні. Це чотири ракети типу "Калібр" готові до застосування", - пояснює керівниця.

Військова нагадала, що підводний човен - підступний і виявити його пуски українській протиповітряній обороні доволі складно. Тому рівень ракетної загрози залишається високим.