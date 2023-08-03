Про це повідомила пресслужба ВМС.

Ракетоносії споряджено 12 "калібрами".

В Азовському морі перебувають три ворожі кораблі, але ракетоносіїв серед них немає.

У Середземному морі противник утримує вісім кораблів, серед яких два ракетоносії. Загальний залп – до 24 "калібрів".

Фото: пресслужба ВМС

Раніше заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов пояснив, чому РФ не завдає ударів з акваторії Середземного моря, хоча має технічні можливості це робити. За його словами, це пов'язано з необхідністю заходу кораблів у внутрішні води інших країн і прольотом цих ракет через повітряний простір країн-членів НАТО.