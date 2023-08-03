Росіяни утримують у Чорному морі два ракетоносії
Станом на 3 серпня на бойовому чергуванні в Чорному морі перебувають 11 ворожих кораблів, серед яких два носії крилатих ракет типу "Калібр"
Про це повідомила пресслужба ВМС.
Ракетоносії споряджено 12 "калібрами".
В Азовському морі перебувають три ворожі кораблі, але ракетоносіїв серед них немає.
У Середземному морі противник утримує вісім кораблів, серед яких два ракетоносії. Загальний залп – до 24 "калібрів".
Фото: пресслужба ВМС
Раніше заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов пояснив, чому РФ не завдає ударів з акваторії Середземного моря, хоча має технічні можливості це робити. За його словами, це пов'язано з необхідністю заходу кораблів у внутрішні води інших країн і прольотом цих ракет через повітряний простір країн-членів НАТО.
- 2 серпня окупанти утримували в Чорному морі спочатку один ракетоносій, а потім вивели другий.
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