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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Ворог закріплюється у центрі Сєвєродонецька, на Слов’янському та Лиманському напрямках здійснив перегрупування військ, - Генштаб ЗСУ

Ворог закріплюється у центрі Сєвєродонецька, на Слов’янському та Лиманському напрямках здійснив перегрупування військ, - Генштаб ЗСУ

1 червня, 2022 середа
07:37
війна з Росією окупанти

Окремі підрозділи окупантів досягли успіху і закріплюються у центрі Сєвєродонецька. Білоруські війська перевіряють бойову готовність

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у фейсбук.

На Волинському та Поліському напрямках підрозділи збройних сил Республіки Білорусь продовжують виконувати завдання з посилення охорони ділянки українсько-білоруського кордону в Брестській і Гомельській областях. Тривають заходи з перевірки бойової готовності визначених з’єднань та військових частин.

На Сіверському напрямку підрозділи противника проводять інженерне обладнання позицій у районах деяких населених пунктів Брянської області, на відстані близько 3 км від кордону України.

Агресор завдав ракетного авіаційного удару із літаків Су-35 по Білопіллю Сумської області. Вогнем артилерії завдав ураження у районі населеного пункту Середина-Буда Сумська області.

На Слобожанському напрямку ворог основні зусилля продовжував зосереджувати на утриманні зайнятих позицій та веденні розвідки.

На Харківському напрямку ворог обстрілював зі ствольної та реактивної артилерії населені пункти Олександрівка, Слатине і Циркуни. Завдав ударів вертольотами армійської авіації в районах населених пунктів Веселе та Тернова.

На Слов’янському напрямку противник здійснив перегрупування військ. Внаслідок втрат, у районі Довгенького відвів окремі підрозділи на відновлення до міста Ізюм. З метою посилення охорони та оборони логістичних маршрутів, посилив угруповання у населеному пункті Куп’янськ за рахунок переміщення батальйонної тактичної групи. Вів розвідку позицій наших військ за допомоги безпілотника "Орлан-10" у районах населених пунктів Ізюм, Первомайський та Велика Комишуваха.

На Донецькому напрямку підрозділи агресора, за підтримки авіації, основні зусилля зосереджують на веденні наступальних дій. З метою завдання втрат та виснаження особового складу українських військ, противник здійснює вогневе ураження вздовж лінії зіткнення із мінометів, ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню. Провів ремонт залізничного мостового переходу в районі населеного пункту Куп’янськ для відновлення логістичного постачання залізничною гілкою Куп’янськ – Лиман.

На Лиманському напрямку ворог посилив підрозділи та перегрупував їх. За підтримки вертольотів Ка-52, веде наступ у напрямку Лиман – Старий Караван, бойові дії тривають.

На Сєвєродонецькому напрямку агресор вів штурмові дії у північних, південних та східних районах міста Сєвєродонецьк, окремими підрозділами досяг успіху, закріплюється у центрі міста.

На Бахмутському напрямку противник намагається витіснити підрозділи наших військ із займаних позицій у районах Білогорівки та Врубівки. Застосував штурмову та армійську авіацію у районах населених пунктів Комишуваха, Берестове і Ниркове.

На Запорізькому напрямку ворог проводив інженерні роботи з удосконалення фортифікацій другої лінії оборони. Передислокував у район населеного пункту Василівка до танкового батальйону Т-62 та до мотострілецького батальйону.

На Авдіївському, Курахівському та Новопавлівському напрямках противник утримує зайняті позиції, завдає вогневого ураження із мінометів та ствольної артилерії.

На Південнобузькому напрямку ворог основні зусилля зосереджує на утриманні зайнятих позицій та створенні додаткових рубежів оборони. У районах населених пунктів Миколаївка, Новопавлівське і Широке здійснив масовані обстріли із реактивних систем залпового вогню, ствольної артилерії та мінометів.

В акваторіях Чорного та Азовського морів кораблі чорноморського флоту Російської Федерації продовжують виконувати завдання з ізоляції району бойових дій та блокаду судноплавства.

"Штормом зірвало з якоря 2 ворожих морських міни. Одну віднесло хвилями до берега Одещини, де її знешкодили фахівці підривної команди Військово-Морських сил, іншу наші воїни підірвали просто в морі", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у готовності до застосування ракетного озброєння в акваторії Чорного моря перебуває один носій крилатих ракет морського базування типу "Калібр".

За минулу добу, 31 травня, на Донецькому та Луганському напрямках відбито дев’ять атак ворога, знищено два танки, тринадцять артилерійських систем, вісім бойових броньованих машин та шість ворожих автомобілів. На Півдні, у Херсонській та Миколаївській областях, втрати російських окупантів, окрім військової техніки, склали близько сімдесяти осіб.

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