Ворог запустив фейк, нібито на польському авторинку продається важка техніка з України
Російська пропаганда запустила новий фейк, нібито у Польщі продають важку техніку з України просто на авторинку
Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.
"У Польщі продають БМП, БТР й інші військові автомобілі, які західні партнери передавали Україні. Також на авторинку Motodemont (Казімеж) продають українську сільгосптехніку, яку раніше вивезли місцеві підприємці", - таку інформацію поширюють російські телеграм-канали.
Насправді на сайті Motodemont у продажу немає автомобілів марки Star 266, скриншоти з якими поширюють росіяни. Ба більше, в жодному з оголошень не вказують, звідки привезли автомобіль.
"Також на сайті є доволі маленький вибір БМП і БТР. Ця техніка – доволі стара та не передавалась Україні західними партнерами. У самій компанії представникам фактчекінгового проєкту VoxCheck відповіли, що про продаж техніки з України їм нічого не відомо", - пише Центр.
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