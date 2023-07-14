Ворог запустив фейк, нібито на польському авторинку продається важка техніка з України

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

"У Польщі продають БМП, БТР й інші військові автомобілі, які західні партнери передавали Україні. Також на авторинку Motodemont (Казімеж) продають українську сільгосптехніку, яку раніше вивезли місцеві підприємці", - таку інформацію поширюють російські телеграм-канали.

Насправді на сайті Motodemont у продажу немає автомобілів марки Star 266, скриншоти з якими поширюють росіяни. Ба більше, в жодному з оголошень не вказують, звідки привезли автомобіль.

"Також на сайті є доволі маленький вибір БМП і БТР. Ця техніка – доволі стара та не передавалась Україні західними партнерами. У самій компанії представникам фактчекінгового проєкту VoxCheck відповіли, що про продаж техніки з України їм нічого не відомо", - пише Центр.