Росія запустила фейк, нібито Болгарія відмовилася надавати Україні зброю

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

У Центрі наголошують, що інформація, яку поширюють пропагандистські російські ресурси - це фейк.

"Президент Болгарії Радев дійсно заявляв, що "цей конфлікт не має військового вирішення". Але його думка – не вирішальна, Болгарія – парламентська республіка, тож останнє слово за парламентом", - йдеться у повідомленні.

Ще в грудні 2022 року болгарський парламент проголосував за надання військової підтримки Україні. А на початку липня міністр оборони Тодор Тагарев заявив, що віддав розпорядження про проведення аналізу типів і кількості боєприпасів та техніки, які можуть бути передані Україні негайно.