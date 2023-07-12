Росія запустила фейк, нібито Болгарія відмовилася надавати Україні зброю
Російські пропагандисти стверджують, що Болгарія відмовилася надавати Україні зброю
Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.
У Центрі наголошують, що інформація, яку поширюють пропагандистські російські ресурси - це фейк.
"Президент Болгарії Радев дійсно заявляв, що "цей конфлікт не має військового вирішення". Але його думка – не вирішальна, Болгарія – парламентська республіка, тож останнє слово за парламентом", - йдеться у повідомленні.
Ще в грудні 2022 року болгарський парламент проголосував за надання військової підтримки Україні. А на початку липня міністр оборони Тодор Тагарев заявив, що віддав розпорядження про проведення аналізу типів і кількості боєприпасів та техніки, які можуть бути передані Україні негайно.
- Президент України Володимир Зеленський у четвер, 6 липня, прибув з візитом до Болгарії. Під час його візиту сторони підписали декларацію про підтримку євроатлантичної інтеграції України та співпрацю у сфері енергетики. Також парламент Болгарії проголосував за членство України в НАТО та підтримку української Формули миру.
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