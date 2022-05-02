Ворог завдав чергового ракетного удару по об’єктам міської інфраструктури Одеси, є загиблі та поранені

Про це з посиланням на офіційні дані ОК "Південь" повідомила Одеська міська рада у Телеграм, згодом голова Одеської ОВА Максим Марченко повідомив про загиблих і поранених внаслідок ракетного удару.



"Ворог завдав ракетного удару по одному з об'єктів інфраструктури Одеси. На жаль є загиблі та поранені", – вказав Марченко.



В міськраді зазначили, що ракетний удар влучив в в об'єкти міської інфраструктури Одеси.



"По Одещині нанесено черговий ракетний удар. Є влучання в об'єкти міської інфраструктури Одеси, зокрема пошкоджено одну з релігійних споруд", – йдеться у повідомленні міськради



Інформацію щодо руйнувань підтвердив також речник голови Одеської ОВА Сергій Братчук.

Нагадаємо, в Одесі затримали 12 диверсантів, які готували протести і масові заворушення та зберігали зброю і вибухівку.