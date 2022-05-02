Ворог завдав чергового ракетного удару по об’єктам міської інфраструктури Одеси, є загиблі та поранені
Російський раектний удар на Одещині влучив у об'єкти міської інфраструктури
Про це з посиланням на офіційні дані ОК "Південь" повідомила Одеська міська рада у Телеграм, згодом голова Одеської ОВА Максим Марченко повідомив про загиблих і поранених внаслідок ракетного удару.
"Ворог завдав ракетного удару по одному з об'єктів інфраструктури Одеси. На жаль є загиблі та поранені", – вказав Марченко.
В міськраді зазначили, що ракетний удар влучив в в об'єкти міської інфраструктури Одеси.
"По Одещині нанесено черговий ракетний удар. Є влучання в об'єкти міської інфраструктури Одеси, зокрема пошкоджено одну з релігійних споруд", – йдеться у повідомленні міськради
Інформацію щодо руйнувань підтвердив також речник голови Одеської ОВА Сергій Братчук.
- Нагадаємо, в Одесі затримали 12 диверсантів, які готували протести і масові заворушення та зберігали зброю і вибухівку.
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