Ворожі гелікоптери обстрілювали Енергодар кожні 10-15 хвилин до приїзду місії МАГАТЕ, - керуюча справами виконавчого комітету міськради Дабіжа
Яна Дабіжа, керуюча справами виконавчого комітету Енергодарської міської ради, вважає, що окупанти обстрілювали місто з метою налякати жителів, щоб люди не виходили на вулицю
Про це вона розповіла в етері Еспресо.
"Вчора, 1 вересня, кожні 10-15 хвилин ворожі гелікоптери К-52 обстрілювали місто у районі набережної, більшість снарядів потрапила у воду. Але були пошкоджені цивільна інфраструктура, соціальні та житлові будівлі, є загиблі й постраждала одна дитина", - проінформувала керуюча справами виконавчого комітету міськради.
Яна Дабіжа зауважила, що обстріли велися з непідконтрольної Україні території, що і бачили вчора, 1 вересня, всі мешканці міста.
"Можливо, окупанти обстрілювали Енергодар з метою налякати містян, щоб люди не виходили на вулицю. Але тільки у місто заїхала місія МАГАТЕ обстріли припинилися і поновилися, як тільки місія виїхала з міста", - зазначила Дабіжа.
- 31 серпня окупанти обстрілювали Енергодар, щоб створити картину для комісії МАГАТЕ про обстріли міста буцімто з українського боку водосховища.
- 1 вересня росіяни з 05:00 обстрілювали окупований Енергодар з автоматів і мінометів, є влучання в цивільні об’єкти й постраждалі.
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