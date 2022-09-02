Ворожі гелікоптери обстрілювали Енергодар кожні 10-15 хвилин до приїзду місії МАГАТЕ, - керуюча справами виконавчого комітету міськради Дабіжа

Про це вона розповіла в етері Еспресо.



"Вчора, 1 вересня, кожні 10-15 хвилин ворожі гелікоптери К-52 обстрілювали місто у районі набережної, більшість снарядів потрапила у воду. Але були пошкоджені цивільна інфраструктура, соціальні та житлові будівлі, є загиблі й постраждала одна дитина", - проінформувала керуюча справами виконавчого комітету міськради.



Яна Дабіжа зауважила, що обстріли велися з непідконтрольної Україні території, що і бачили вчора, 1 вересня, всі мешканці міста.



"Можливо, окупанти обстрілювали Енергодар з метою налякати містян, щоб люди не виходили на вулицю. Але тільки у місто заїхала місія МАГАТЕ обстріли припинилися і поновилися, як тільки місія виїхала з міста", - зазначила Дабіжа.

31 серпня окупанти обстрілювали Енергодар, щоб створити картину для комісії МАГАТЕ про обстріли міста буцімто з українського боку водосховища.

1 вересня росіяни з 05:00 обстрілювали окупований Енергодар з автоматів і мінометів, є влучання в цивільні об’єкти й постраждалі.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb