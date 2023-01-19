Ворожі війська обстріляли Запорізьку область, ракета С-300 впала у полі
Вночі 19 січня росіяни обстріляли Матвіївську громаду на Запоріжжі, ракета С-300 впала у полі, від її вибуху в освітньому закладі та будівлях поруч вибило вікна, обійшлося без жертв
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух у телеграмі.
Він розповів, що російські військові заявили, що цілили у "надважливий стратегічний об'єкт",
Старух повідомив, що за добу 17 українських населених пунктів пережили 153 обстріли Наразі зафіксовано 28 повідомлень про руйнування.
"Ворог продовжує терористичну діяльність, тренуючи професіоналізм своїх убивць на нашій землі. Запускаючи всі види озброєння, у тому числі заборонені міжнародним законодавством запалювальні снаряди по цивільній інфраструктурі та житлових будинках, окупант свідомо йде на воєнні злочини", - пише він.
- Мер Мелітополя Іван Федоров повідомив, що жителі окупованих територій, яких депортують загарбники в бік Запоріжжя, безслідно зникають у Василівці.
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