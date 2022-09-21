"Ворскла" оголосила про трансфер ексфутболіста німецького топ-клубу
Півзахисник латвійської "Риги" Владлен Юрченко став гравцем полтавської "Ворскли"
Про це повідомляє офіційний сайт "Ворскли".
Владлен Юрченко підписав з "Ворсклою" контракт на 3 роки. Український півзахисник гратиме під 80-м номером. Останнім клубом плеймейкера була "Рига".
Українським фанатам Юрченко добре відомий грою за німецький "Байєр", дубль "Шахтаря", "Маріуполь", чернігівську "Десну" та данський "Вайле".
Під керівництвом головного тренера "Ворскли" Віктора Скрипника виступав у луганській "Зорі".
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