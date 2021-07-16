"Ворскла" отримала першого суперника у новому єврокубку

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Першим суперником команди Юрія Максимова у другому кваліфікаційному раунді нового єврокубкового турніру стане КуПС.

Фіни у першому раунді відбору здолали вірменський "Ноа". Після поразки у гостях 0:1, КуПС переміг суперника на своєму полі з рахунком 5:0.

Перший матч між "Ворсклою" та КуПС відбудеться в Куопіо 22 липня, повторна гра пройде у Полтаві 29 липня.

КуПС є бронзовим призером чемпіонату Фінляндії.