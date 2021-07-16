"Ворскла" отримала першого суперника у новому єврокубку
У другому кваліфікаційному раунді Ліги конференцій полтавська "Ворскла" зіграє з фінським КуПС
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Першим суперником команди Юрія Максимова у другому кваліфікаційному раунді нового єврокубкового турніру стане КуПС.
Фіни у першому раунді відбору здолали вірменський "Ноа". Після поразки у гостях 0:1, КуПС переміг суперника на своєму полі з рахунком 5:0.
Перший матч між "Ворсклою" та КуПС відбудеться в Куопіо 22 липня, повторна гра пройде у Полтаві 29 липня.
КуПС є бронзовим призером чемпіонату Фінляндії.
- Нагадаємо, 16 червня відбулося жеребкування другого кваліфікаційного раунду Ліги конференції, де Україну представлятиме полтавська "Ворскла".
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.15
Купівля 27.15Продаж 27.36
-
EUR
Купівля 31.98Продаж 32.36
- Актуальне
- Важливе