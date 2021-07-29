"Ворскла" сенсаційно програла КуПСу і вилетіла з Ліги конференцій

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Команда Юрія Максимова змагалась з фінським КуПС у другому кваліфікаційному раунді Ліги конференцій. Перша зустріч закінчилась нічийним результатом 2:2.

Сьогоднішній матч склався для "Ворскли" гірше. Команда вийшла вперед на 48-й хвилині завдяки голу Олів'є Тіля. КуПС зреагував на пропущений м'яч миттєво і зрівняв рахунок.



Проте нічия на таблі тривала не довго. Олександр Скляр забив на 55-й хвилині і вивів "Ворсклу" вперед.



КуПС знову зумів зрівняти, цього разу це трапилось вже на останніх секундах матчу. Урхо Ніссіля перевів гру в овертайм. У додатковому часі фіни виявились сильнішими, на це вплинула червона картка, яку отримав захисник "Ворскли" Богдан Кушніренко.



Переможний гол забив Анікпено Удо, нігерієць відзначився на 111-й хвилині.



Переможець цієї пари в третьому раунді кваліфікації зіграє проти переможця зустрічі "Астана" - "Аріс", які свій другий матч розпочали о 21:30.



Ліга конференцій

2-й кваліфікаційний раунд. Другий матч

29 липня

"Ворскла" (Україна) - КуПС (Фінляндія) 2:3 (Перший матч - 2:2)



Голи: Тіль, 48, Скляр, 55 - Себбан, 49, Ніссіля, 90+3, Удо, 111

29 липня стало відомо, що у третьому кваліфікаційному раунді Ліги конференцій ковалівський "Колос" зіграє проти "Шахтаря" з Караганди.

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