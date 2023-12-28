Восени росіяни викрали 10 тис. дітей з окупації до РФ, - Спротив

Про це пише Центр національного спротиву.

Повідомляється, що дітей вивозять у дитячі табори, де піддають пропаганді і нерідко взагалі не повертають додому офіційним опікунам. З кожного регіону був план щодо 2,5 тис. дітей. Направлення на "оздоровлення" видають лікарі, яких завезли з Росії.

"Кричущим випадком стала смерть дитини у поїзді Тюмень-Адлер, яка поверталась з "оздоровлення". Всіх дітей перевозили в жахливих умовах, а перед цим вакцинували російською вакциною від грипу. В результаті понад 100 дітей потрапили у лікарню", - повідомляють у ЦНС.