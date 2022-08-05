Воює проти України на російському фрегаті: ДБР повідомило про підозру в держзраді боцману, який перейшов на бік ворога
Працівники ДБР повідомили про підозру в державній зраді колишньому старшому боцману великого українського розвідувального корабля "Славутич"
Про це повідомляє ДБР.
Зазначається, що у 2014 році, після захоплення окупантами у Севастополі військової частини фігуранта, моряк добровільно перейшов на бік ворога та присягнув на вірність агресору.
"Наразі зрадник служить на ракетному фрегаті "Адмірал Ессен" у складі 30 дивізії надводних кораблів чорноморського флоту збройних сил рф. Слідчі ДБР зібрали достатньо доказів та заочно повідомили зраднику про підозру у державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України)", - пишуть у ДБР.
Зраднику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до 15 років.
Процесуальне керівництво здійснює Одеська спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері Південного регіону.
- Нагадаємо, Державне бюро розслідувань оголосило про підозру у державній зраді екскомандиру корвета "Тернопіль" Станіславу Походощуку, який нині проходить військову службу у Росії
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