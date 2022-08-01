Ексофіцеру корвета "Тернопіль" оголосили підозру за перехід на бік окупантів у 2014 році
Державне бюро розслідувань оголосило про підозру у державній зраді екскомандиру корвета "Тернопіль" Станіславу Походощуку, який нині проходить військову службу у Росії
Про це повідомило Державне бюро розслідувань.
За інформацією ДБР, екскомандиру штурманської бойової частини корвета "Тернопіль" Станіславу Походощуку оголосили про підозру в державній зраді (стаття 111, ч. 1 КК України).
"Після захоплення окупантами його частини у Севастополі та корвета "Тернопіль" офіцер зрадив присязі та перейшов на бік агресора. Нині він проходить військову службу в 36 бригаді ракетних катерів балтійського флоту збройних сил Російської Федерації", - пише ДБР.
Також у Бюро зазначають, що зраднику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до 15 років.
Процесуальне керівництво здійснює Спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері Південного регіону.
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