Про це повідомило Державне бюро розслідувань.

За інформацією ДБР, екскомандиру штурманської бойової частини корвета "Тернопіль" Станіславу Походощуку оголосили про підозру в державній зраді (стаття 111, ч. 1 КК України).

"Після захоплення окупантами його частини у Севастополі та корвета "Тернопіль" офіцер зрадив присязі та перейшов на бік агресора. Нині він проходить військову службу в 36 бригаді ракетних катерів балтійського флоту збройних сил Російської Федерації", - пише ДБР.

Також у Бюро зазначають, що зраднику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до 15 років.

Процесуальне керівництво здійснює Спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері Південного регіону.

Колишньому українському високопосадовцю, представнику команди Віктора Януковича, ексвіцепрем'єру Сівковичу оголосили підозру в співпраці з ФСБ.

Державне бюро розслідувань разом зі столичною прокуратурою затримали одного із заступників директора департаменту транспорту КМДА на вимаганні хабаря.

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