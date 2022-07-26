ДБР затримало на хабарі чиновника з департаменту транспорту Київради

Про це повідомив Київський міський голова Віталій Кличко.

За його словами, сьогодні співробітники ДБР спільно з прокуратурою затримали на вимаганні хабаря одного із заступників директора департаменту транспорту.



"Дякую за професійну й оперативну роботу правоохоронцям. Сьогодні ДБР спільно з прокуратурою міста затримало на вимаганні хабаря одного із заступників директора департаменту транспорту. Міська влада і надалі готова співпрацювати з правоохоронними органами задля запобігання та боротьби з корупцією. Ми постійно передаємо матеріали внутрішніх аудитів КМДА і співпрацюємо з правоохоронцями", – написав Кличко.



Мер Києва зазначив, що поки хабарником займаються правоохоронні органи й триватиме розслідування, чиновник невідкладно відсторонять від виконання обов’язків.



"Прикро, що коли наші захисники б‘ються і гинуть за Україну, є ті, хто в тилу не працює на перемогу, а, як щур, краде у міста і у держави. Це – зрада і послаблення України. І особливо під час воєнного стану покарання за такі злочини має бути найсуворішим", – підкреслив Кличко.

26 липня САП повідомила, що колишнього голову АРМА взяли під варту з правом на заставу у понад 3 мільйони.

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