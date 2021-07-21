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Вперше в Україні СБУ затримала пірата, який захопив судно та вимагав викуп за його звільнення

21 липня, 2021 середа
09:29
Суспільство Вперше в Україні СБУ затримала пірата, який захопив судно та вимагав викуп за його звільнення

СБУ затримала громадянина України, який захопив судно в Індійському океані і вимагав викуп за його звільнення

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Це перший випадок в історії України, коли особі повідомлено про підозру у піратстві (ч. 1 ст. 446 Кримінального кодексу України).

"Піратом виявився житель Миколаївщини. Він влаштувався у міжнародну компанію, яка займається охороною комерційних суден від піратів. Втім, замість того, щоб охороняти човен, чоловік сам захопив його. Погрожуючи зброєю капітану корабля, зловмисник заявив команді, що він вимагає зміни курсу судна та грошову винагороду у $500 тис. Почалися перемовини із менеджерами компанії судновласника, які тривали 4 дні", - йдеться у повідомленні.

Представникам судноплавної компанії вдалося вмовили пірата здати зброю та розблокувати човен за $6 тис. Але коли зловмисник повернувся на плавучу базу охоронної компанії, він захопив її арсенал і почав нові перемовини. Цього разу вимагав $100 тис. – інакше погрожував викинути всю зброю за борт.

Компанія відмовилася виплачувати викуп. Зловмисник встиг викинути частину зброї, а потім його зупинили силою. Оскільки події відбувалися у відкритому морі, то його неможливо було притягнути до відповідальності (на нейтральні води не поширюється юрисдикція жодної держави).

Пірата вдалося затримати уже в Україні. В ході спецоперації співробітників СБУ зловмисника викрили у Миколаєві. З часу приїзду на Батьківщину він декілька разів міняв паспорти і місця проживання.

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судно
море
Миколаївська область
пірат
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