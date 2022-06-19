Вперше з 2005 року на ЧЄ з фехтування на шпагах перемогла українка

Про це повідомляє Еспресо.TV.

25-річна Влада Харькова у фіналі здолала срібну медалістку Олімпіади-2016 італійку Росселлу Ф’ямінго – 15:10 та здобула перше "золото" ЧЄ у своїй кар'єрі.

Харькова стала третьою українською шпажисткою в історії, яка виграла ЧЄ в індивідуальній першості. Раніше таке досягнення вдавалось Наталії Конрад (2003) і Яні Шемякіній (2005).

Востаннє українська шпажистка вигравала медаль чемпіонату Європи у 2009 році – тоді Шемякіна посіла третю позицію.

Чемпіонат Європи з фехтування

Анталія, Туреччина

Шпага. Жінки

18 червня

1. Влада Харькова (Україна)

2. Росселла Ф’ямінго (Італія)

3. Мара Наваррія (Італія)

3. Мартина Сватовська-Венгларчик (Польща)

18 червня українська легкоатлетка Ярослава Магучіх тріумфувала на змаганнях зі стрибків у висоту на етапі "Діамантової ліги" у Парижі.

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