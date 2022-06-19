Магучіх з рекордом сезону тріумфувала на етапі "Діамантової ліги" у Парижі
Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх тріумфувала на змаганнях зі стрибків у висоту на етапі "Діамантової ліги" у Парижі
Про це повідомляє Еспресо.TV.
18 червня в Парижі пройшов черговий етап "Діамантової ліги". У змаганнях зі стрибків Україна вперше в історії була представлена чотирма спортсменками, які в результаті дуже вдало виступили.
У другій спробі Ярослава Магучіх показала найкращий результат сезону 201 см, який у підсумку приніс їй перемогу.
Ірина Геращенко з першої спроби взяла висоту 198 см та посіла другу позицію, а Юлія Левченко з результатом 195 см взяла "бронзу".
Катерина Табашник завершила змагання на 6-й позиції. Українка з другої спроби взяла висоту 195 см.
Діамантова ліга
Париж (Франція)
Стрибки у висоту. Жінки
18 червня
1. Ярослава Магучіх (Україна) – 201 см
2. Ірина Геращенко (Україна) – 198 см
3. Юлія Левченко (Україна) – 195 см
3. Нікола Оліслагерс (Астралія) – 195 см
...
6. Катерина Табашник (Україна) – 195 см
- Нагадаємо, 19 березня Ярослава Магучіх виграла чемпіонат світу в приміщенні у стрибках у висоту.
- Після цього Магучіх закликала світову спільноту до дієвих кроків, аби зупинити російську агресію.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.49
Купівля 34.49Продаж 35.36
-
EUR
Купівля 35.94Продаж 37.28
- Актуальне
- Важливе