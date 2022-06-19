Магучіх з рекордом сезону тріумфувала на етапі "Діамантової ліги" у Парижі

Про це повідомляє Еспресо.TV.

18 червня в Парижі пройшов черговий етап "Діамантової ліги". У змаганнях зі стрибків Україна вперше в історії була представлена чотирма спортсменками, які в результаті дуже вдало виступили.

У другій спробі Ярослава Магучіх показала найкращий результат сезону 201 см, який у підсумку приніс їй перемогу.

Ірина Геращенко з першої спроби взяла висоту 198 см та посіла другу позицію, а Юлія Левченко з результатом 195 см взяла "бронзу".

Катерина Табашник завершила змагання на 6-й позиції. Українка з другої спроби взяла висоту 195 см.

Діамантова ліга

Париж (Франція)

Стрибки у висоту. Жінки

18 червня

1. Ярослава Магучіх (Україна) – 201 см

2. Ірина Геращенко (Україна) – 198 см

3. Юлія Левченко (Україна) – 195 см

3. Нікола Оліслагерс (Астралія) – 195 см

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6. Катерина Табашник (Україна) – 195 см