Припиніть вдавати, що війни немає, - українка Магучіх емоційно висловилася після перемоги на ЧС з легкої атлетики
Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх закликала світову спільноту до дієвих кроків, аби зупинити російську агресію
Про це повідомляє Tribuna.com.
Відповідну заяву Магучіх зробила після перемоги у змаганнях зі стрибків у висоту на чемпіонаті світу в приміщенні у Белграді (Сербія).
"Наразі тут важко бути, але, змагаючись на стадіоні, я захищаю свою країну і присвячую цю перемогу всім своїм землякам. Припиніть вдавати, що війни немає! Росія напала на Україну. Вони бомбардують міста, розстрілюють мирних жителів, і це наша реальність. Якщо ви нічого не робите, щоб зупинити це, це означає, що ви підтримуєте війну", – сказала Магучіх.
- Нагадаємо, 19 березня Ярослава Магучіх виграла чемпіонат світу в приміщенні у стрибках у висоту.
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