Вперше з часів холодної війни Росія виводить в море кораблі із ядерною зброєю, - розвідка Норвегії
Російські кораблі вперше за останні 30 років почали виходити в море із тактичною ядерною зброєю на борту
Про це йдеться у звіті норвезької розвідки.
У Норвегії переконані, що це може призвести до зниження порога ядерної ескалації у разі зіткнення Росії та НАТО.
Як зазначається у доповіді, за радянських часів військові кораблі Північного флоту регулярно виходили в море з тактичною ядерною зброєю, проте з часів холодної війни про подібні випадки відомо не було.
"Основна частина ядерного потенціалу розміщена на підводних човнах та надводних кораблях Північного флоту", - йдеться у доповіді розвідслужби. Відомство зазначає, що тактична ядерна зброя може становити особливо серйозну загрозу у сценаріях потенційного протистояння Росії та НАТО.
У жовтні 2022 року було опубліковано супутникові знімки, які свідчили про те, що Росія розмістила біля кордону з Норвегією стратегічні бомбардувальники, здатні нести ядерну зброю – літаки Ту-160 та Ту-95.
- Нагадаємо, розслідувач Bellingcat Грозєв назвав малоймовірним ядерний удар РФ по Україні, але припустив можливість його завдання по Польщі.
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