Про це Грозєв сказав в інтерв'ю "Главкому".

За його словами, Путін "готовий піти на ядерний крок в меншому або більшому масштабі".

"Хоча в ідеальних умовах не хотів би використовувати цього останнього аргументу у війні з Україною. У такому разі зникне будь-який сенс шукати соціальне виправдання для росіян. Наратив про допомогу "братньому народові" тоді просто повністю самознищиться", - сказав Грозєв.

При цьому він припускає ймовірність завдання ядерного удару по Польщі.

" І він (Путін, - ред.) таки врешті це зробить, якщо жодного іншого виходу у нього не залишиться. Адже здатен на таке", - підкреслив розслідувач.

Заступник голови ради безпеки РФ Дмитро Медведєв 19 січня пригрозив ядерною війною в разі поразки Росії.

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