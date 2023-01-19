Розслідувач Bellingcat Грозєв назвав малоймовірним ядерний удар РФ по Україні, але припустив можливість його завдання по Польщі
Керівник Bellingcat Христо Грозєв вважає малоймовірним ядерний удар Росії по Україні, оскільки це зруйнує наратив про допомогу "братньому народові"
Про це Грозєв сказав в інтерв'ю "Главкому".
За його словами, Путін "готовий піти на ядерний крок в меншому або більшому масштабі".
"Хоча в ідеальних умовах не хотів би використовувати цього останнього аргументу у війні з Україною. У такому разі зникне будь-який сенс шукати соціальне виправдання для росіян. Наратив про допомогу "братньому народові" тоді просто повністю самознищиться", - сказав Грозєв.
При цьому він припускає ймовірність завдання ядерного удару по Польщі.
" І він (Путін, - ред.) таки врешті це зробить, якщо жодного іншого виходу у нього не залишиться. Адже здатен на таке", - підкреслив розслідувач.
- Заступник голови ради безпеки РФ Дмитро Медведєв 19 січня пригрозив ядерною війною в разі поразки Росії.
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