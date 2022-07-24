Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Путін не тримає слово і не збирається. Вперше за 22 роки Путін опинився у ситуації, коли він підіймає ставки, але ніхто не ведеться. У результаті голоду в Африці може виникнути міграційна криза з країн Африки до ЄС. В черговий раз, Путін примушує сідати з ним за стіл переговорів", - підкреслив Денисенко.

Радник міністра МВС також додав, що буде помилкою виходити з зернових угод тому, що ми можемо програти Путіну інформаційну війну.

"Близький Схід залежить від постачання зерна, у тому числі з України. У нас є можливість сказати, що саме Путін виходить з угод і саме Путін ламає домовленості про забезпечення світу зерном. Якщо ми вийдемо з цих угод - це буде постріл собі у ногу. Путін і надалі не дозволить експорт зерна з України. Він його або зведе до нуля, або буде мінімізовувати. Його ключова задача - змушувати до переговорів колективний Захід, щоб зняли санкції й підписали угоду", - наголосив Денисенко.

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