Про це він сказав в інтерв'ю "Українському радіо".

Він зазначив, що в майбутньому більшість із цих 14 млн потребуватиме психологічної підтримки.

"Найперше, що ми хотіли б, аби люди не шукали психологів. Адже не завжди їх можна знайти в населеному пункті, де вони проживають. Не шукали б, а мали доступ до психологічної підтримки. Її можна буде отримати через команду сімейного лікаря", - сказав Ляшко.

Відтак у МОЗ уже запустили програму навчання для сімейних лікарів за стандартом Всесвітньої організації охорони здоров'я. Курс, за словами Ляшка, чітко описує всі ті проблеми психологічного стану, на які варто та на які може звернути увагу сімейний лікар.

Також очільник МОЗ рекомендував не займатися самолікуванням та призначати собі самостійно лікарські засоби. Він зазначив, що лише в певних випадках виключно кваліфікований спеціаліст-психіатр може призначити пацієнту лікарський засіб, який можна купити в аптеці або через програму "Доступні ліки",

"У кожному стані спочатку мають бути пройдені всі етапи діагностики, виявлена проблема, слід спробувати вирішити її без медикаментозного лікування", - наголосив Ляшко.

28 жовтня 2022 року стало відомо, що від початку повномасштабного вторгнення Росії 650 тисяч українців звернулись по допомогу до психологів і психіатрів.