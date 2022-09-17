Впродовж 16 вересня Сумщина зазнала понад 20 обстрілів

Про це повідомив голова Сумської військової адміністрації Дмитро Живицький.

По Середино-Будській громаді з 15:30 росіяни били з мінометів та ствольної артилерії − 12 прильотів.

Після 18.30 було 3 кулеметні черги з ККВТ, а о 20 годині був артобстріл − 8 прильотів по Хотінській громаді.

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