Впродовж 16 вересня Сумщина зазнала понад 20 обстрілів
Дві громади у Сумській області зазнали ворожих обстрілів з різного озброєння 16 вересня – 20 прильотів і 3 кулеметні черги
Про це повідомив голова Сумської військової адміністрації Дмитро Живицький.
По Середино-Будській громаді з 15:30 росіяни били з мінометів та ствольної артилерії − 12 прильотів.
Після 18.30 було 3 кулеметні черги з ККВТ, а о 20 годині був артобстріл − 8 прильотів по Хотінській громаді.
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